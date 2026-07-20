TERET AFERE Bio je siguran kandidat, ali je na kraju odustao. Andrija Polić neće u Banovinu!

U Banovini se priprema promjena na čelu Upravnog odjela za sport i politike mladih Grada Splita. Aktualni ovlašteni pročelnik Igor Maretić trenutačno se nalazi u inozemstvu i još uvijek službeno obnaša tu dužnost, no, prema informacijama do kojih smo došli, na toj poziciji ne bi trebao ostati još dugo.

Istodobno je otpala i osoba koja se donedavno smatrala najozbiljnijim kandidatom za njegova nasljednika.

Polić odustao od pročelničke pozicije

Kako je Dalmacija Danas ranije objavila, glavni kandidat za preuzimanje ovog važnog gradskog resora bio je Andrija Polić, predsjednik Splitskog saveza športova, diplomirani pravnik, bivši odbojkaš i dugogodišnji sportski djelatnik.

Međutim, prema informacijama do kojih smo došli, Polić je odustao od kandidature te je sada sigurno da neće sjesti u pročelničku fotelju. Kako je pisao Telegram, Polić je potpisao sporni dokument zbog kojeg se, zajedno s predsjednikom HGS-a i bivšim splitskim gradonačelnikom Željkom Kerumom, našao u središtu afere povezane s Konobom Pršut. Iako službena potvrda razloga njegova povlačenja ne postoji, prema neslužbenim informacijama, upravo bi taj slučaj mogao biti jedan od razloga zbog kojih je Polić odlučio odustati. Osim toga, teško je očekivati da bi vrh Banovine u ovom trenutku na pročelničku poziciju postavio osobu čije se ime povezuje s medijskom aferom.

U Banovini još ne otkrivaju novo ime

Tko će na kraju preuzeti Upravni odjel za sport i politike mladih, za sada nam nije poznato. Iz Banovine nam nisu željeli otkriti ime novog kandidata, no izvjesno je da to neće biti ni Polić ni aktualni ovlašteni pročelnik Maretić.

Više informacija trebalo bi biti poznato nakon Maretićeva povratka u Split. Tada bi se moglo konkretizirati ime osobe kojoj će gradska vlast povjeriti jedan od važnijih resora, zadužen za splitski sport, sportsku infrastrukturu i provođenje politika usmjerenih prema mladima.