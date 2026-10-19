Teo Grčić ima hit u rukama - novi singl „Ljubavi” osvaja snažnom emocijom!

Prepoznatljivim izvođačkim senzibilitetom i sigurnošću glazbenika koji zna prenijeti emociju, Teo Grčić donosi pjesmu u kojoj se susreću srce i razum. „Ljubavi” je priča o čovjeku koji voli iskreno i snažno, ali pritom ne zatvara oči pred životnim izazovima.

„Ovo je priča o zrelosti, o trenutku u kojem se razum uzdigne milimetar iznad emocija i svom snagom stane iza onoga tko te zaslužio svojom ljubavlju, dobrotom i ljudskom kvalitetom”, ističe Teo, autor glazbe i teksta, ne skrivajući zadovoljstvo novim glazbenim projektom.

Da „Ljubavi” ima potencijal nadmašiti sve dosadašnje okvire još jednog novog singla, smatra i sam autor, čemu svjedoče brojne reakcije ljudi koji su bili prisutni tijekom njezina nastajanja i završne realizacije. Sve to dodatno je učvrstilo Teovo uvjerenje da je riječ o pjesmi koja bi mogla snažno odjeknuti među publikom diljem regije.

Na glazbenoj realizaciji pjesme radio je Mihael Blum, zaslužan za aranžman i produkciju, dok su savjeti Miroslava Rusa u završnim fazama bili važan doprinos konačnom zvuku. Gitare potpisuje Filip Vincek, a prateće vokale Darija Hodnik. Posebnu ulogu u vizualnoj priči ima i Duška Brčić Šušak, koja je za potrebe snimanja videospota prevalila čak 400 kilometara, donijevši projektu dodatnu energiju i osobnost, sve je režirao Matija Krstičević/RONDO studio.

„Ljubavi” podsjeća da prava snaga ljubavi nije samo u onome što osjećamo, nego i u onome što smo spremni učiniti za osobu koju volimo, a ovo je glazbena priča koja ima emociju, poruku i karakter – sve ono što jednoj pjesmi daje priliku da postane mnogo više od novog izdanja.

'Ljubavi' pogledajte na YouTube linku, ali i poslušajte na svim digitalnim servisima, Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer, Apple Music.

Autor glazbe/teksta: Teo Grčić

Autor aranžmana/glazbeni producent: Mihael Blum

Video: Matija Krstičević / RONDO studio