Tenk u čast Andriji Matijašu Pauku stigao u Bile Dvore: "Nije samo izložak, on je čuvar sjećanja"

U Marinu – Pozorac, rodno mjesto legendarnog hrvatskog zapovjednika Andrije Matijaša Pauka, stigao je tenk koji će trajno podsjećati na njegov ratni put i doprinos obrani Hrvatske.

Kako je objavio Hrvatski časnički zbor Split, dolazak tenka predstavlja prvi veliki korak prema realizaciji Memorijalnog centra general Andrija Matijaš Pauk, zamišljenog kao mjesto čuvanja uspomene na Domovinski rat i njegove sudionike.

Posebnu simboliku nosi činjenica da je tenk u Paukove Bile Dvore stigao uz 35. obljetnicu odlaska Andrije Matijaša u obranu Hrvatske na Banovinu, gdje je započeo njegov ratni put.

Slijedi izrada projektne dokumentacije

U realizaciji projekta, navode iz Hrvatskog časničkog zbora Split, sudjelovali su Muzej Domovinskog rata u Splitu i njegov ravnatelj Matej Gabril, general Damir Krstičević, ministar obrane Ivan Anušić te Ministarstvo obrane. Zahvalili su i Nadi Matijaš, veteranima Domovinskog rata Općine Marina, samoj Općini te ostalima uključenima u projekt.

Andrija Matijaš Pauk ostao je zapamćen kao jedan od istaknutih zapovjednika Hrvatske vojske, a njegovo je ime neraskidivo povezano s 4. gardijskom brigadom, koja nosi naziv Pauci.

Postavljanjem tenka projekt Memorijalnog centra ulazi u novu fazu. Sljedeći korak bit će izrada projektne dokumentacije i nastavak njegove izgradnje.

– Tenk u njegovim Bilim Dvorima zato nije samo izložak. On je čuvar sjećanja, podsjetnik na Pauka i njegove suborce – poručili su iz Hrvatskog časničkog zbora Split.