TEMATSKA SJEDNICA Otvara se pitanje poslovanja Čistoće Split: Puljak i Karoglan pozvani na sjednicu o mogućim nepravilnostima

Splitsko Gradsko vijeće sljedećeg će petka raspravljati o poslovanju gradske tvrtke Čistoća tijekom prethodnog mandata, s posebnim naglaskom na sumnje u nepravilnosti, postupke javne nabave i odgovornost tadašnje gradske uprave. Tematsku sjednicu inicirao je nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, koji je za njezino održavanje prikupio potreban broj potpisa. Na sjednicu je pozvao i bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka te bivšeg direktora Čistoće Ivicu Karoglana.

Prema službenom pozivu Gradskog vijeća Grada Splita, 16. sjednica održat će se u petak, 16. listopada 2026. godine, s početkom u 9 sati, u vijećnici Grada Splita na Obali kneza Branimira 17. Riječ je o tematskoj sjednici s jednom točkom dnevnog reda, naslovljenom "Rasprava o poslovanju Čistoće d.o.o. Split u prethodnom mandatu – sumnje u nepravilnosti, javne nabave i odgovornost tadašnje gradske uprave".

Matijević: "Građani imaju pravo znati što se događalo s njihovim novcem"

Inicijator sjednice, nezavisni vijećnik Davor Matijević, za Dalmaciju Danas pojasnio je zašto smatra da je potrebno otvoriti raspravu o poslovanju jedne od najvažnijih splitskih komunalnih tvrtki. "S obzirom na brojne informacije koje su se pojavile u javnosti, a koje upućuju na moguće nepravilnosti u poslovanju Čistoće tijekom prethodnog mandata, smatrao sam potrebnim da se o svemu otvoreno raspravi na Gradskom vijeću. Naš cilj nije utvrđivati ničiju krivnju niti preuzimati ulogu policije, DORH-a ili drugih nadležnih institucija. Naš je zadatak dobiti jasne i konkretne odgovore na pitanja koja su važna za Grad Split i njegove građane", kazao nam je Matijević.

Posebno je istaknuo pitanje nabave skupo plaćenih strojeva i njihove uporabljivosti. "Želimo iz prve ruke čuti jesu li informacije koje su dospjele u javnost točne, kakve posljedice eventualne nepravilnosti mogu imati na buduće poslovanje Čistoće te, između ostalog, mogu li se uopće koristiti strojevi koji su skupo plaćeni novcem građana", naglasio je.

Puljak i Karoglan pozvani da odgovore na pitanja

Jedan od važnijih dijelova najavljene rasprave mogao bi biti vezan uz odgovornost bivšeg gradskog vodstva i tadašnje uprave Čistoće.

Matijević je potvrdio da je na tematsku sjednicu pozvao bivšeg splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka i bivšeg direktora Čistoće Ivicu Karoglana, kako bi dobili priliku iznijeti svoje viđenje događaja i odgovoriti na pitanja gradskih vijećnika. "Upravo zato pozvao sam bivšeg direktora Čistoće Ivicu Karoglana i bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka kako bismo im pružili priliku da pred Gradskim vijećem iznesu svoju stranu priče i odgovore na otvorena pitanja. Hoće li tu priliku iskoristiti ili odbiti, isključivo je njihova odluka", poručio je Matijević.

Za sada nije poznato hoće li se Puljak i Karoglan odazvati pozivu i sudjelovati u raspravi. Važno je naglasiti da su predmet sjednice sumnje u moguće nepravilnosti, a ne utvrđene nezakonitosti. Odgovore na otvorena pitanja vijećnici će pokušati dobiti upravo kroz najavljenu raspravu.

Na dnevnom redu i budućnost Karepovca

Iako je sjednica prvenstveno usmjerena na poslovanje Čistoće u prethodnom mandatu, Matijević smatra da rasprava ne bi smjela završiti samo na pitanjima odgovornosti bivše uprave. Namjerava otvoriti i pitanje budućnosti odlagališta Karepovac, gospodarenja otpadom te daljnjeg poslovanja splitske komunalne tvrtke.

"Međutim, ova rasprava ne smije ostati samo na prošlosti. Jednako važnim smatram otvoriti pitanje budućnosti Karepovca, gospodarenja otpadom u Splitu i daljnjeg poslovanja Čistoće. Želim da od novog rukovodstva čujemo konkretne planove, rokove i rješenja za probleme koji su se godinama gomilali", istaknuo je. Time bi sjednica, osim rasprave o mogućim nepravilnostima u prošlom mandatu, trebala otvoriti i pitanja budućeg funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom u Splitu.

"Gradsko vijeće nije sudnica, ali ne smije biti ni nijemi promatrač"

Matijević poručuje da je uloga Gradskog vijeća nadzirati rad gradskih tvrtki i inzistirati na transparentnosti, osobito kada je riječ o trošenju javnog novca. "Građani Splita imaju pravo znati što se događalo s njihovim novcem, ali i što ih očekuje u budućnosti. Gradsko vijeće nije sudnica, ali ne smije biti ni nijemi promatrač. Naša je obveza postavljati pitanja, tražiti odgovore i štititi javni interes", zaključio je Davor Matijević za Dalmaciju Danas.

Hoće li se bivši gradonačelnik Ivica Puljak i bivši direktor Ivica Karoglan pojaviti pred gradskim vijećnicima te kakve će odgovore ponuditi, bit će poznato na sjednici sljedećeg petka.