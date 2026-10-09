Close Menu

TEMATSKA SJEDNICA Otvara se pitanje poslovanja Čistoće Split: Puljak i Karoglan pozvani na sjednicu o mogućim nepravilnostima

Tematsku sjednicu inicirao je nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević
Ivica Karoglan, Ivica Puljak

Splitsko Gradsko vijeće sljedećeg će petka raspravljati o poslovanju gradske tvrtke Čistoća tijekom prethodnog mandata, s posebnim naglaskom na sumnje u nepravilnosti, postupke javne nabave i odgovornost tadašnje gradske uprave. Tematsku sjednicu inicirao je nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, koji je za njezino održavanje prikupio potreban broj potpisa. Na sjednicu je pozvao i bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka te bivšeg direktora Čistoće Ivicu Karoglana.

Prema službenom pozivu Gradskog vijeća Grada Splita, 16. sjednica održat će se u petak, 16. listopada 2026. godine, s početkom u 9 sati, u vijećnici Grada Splita na Obali kneza Branimira 17. Riječ je o tematskoj sjednici s jednom točkom dnevnog reda, naslovljenom "Rasprava o poslovanju Čistoće d.o.o. Split u prethodnom mandatu – sumnje u nepravilnosti, javne nabave i odgovornost tadašnje gradske uprave".

Matijević: "Građani imaju pravo znati što se događalo s njihovim novcem"

Inicijator sjednice, nezavisni vijećnik Davor Matijević, za Dalmaciju Danas pojasnio je zašto smatra da je potrebno otvoriti raspravu o poslovanju jedne od najvažnijih splitskih komunalnih tvrtki. "S obzirom na brojne informacije koje su se pojavile u javnosti, a koje upućuju na moguće nepravilnosti u poslovanju Čistoće tijekom prethodnog mandata, smatrao sam potrebnim da se o svemu otvoreno raspravi na Gradskom vijeću. Naš cilj nije utvrđivati ničiju krivnju niti preuzimati ulogu policije, DORH-a ili drugih nadležnih institucija. Naš je zadatak dobiti jasne i konkretne odgovore na pitanja koja su važna za Grad Split i njegove građane", kazao nam je Matijević.

Posebno je istaknuo pitanje nabave skupo plaćenih strojeva i njihove uporabljivosti. "Želimo iz prve ruke čuti jesu li informacije koje su dospjele u javnost točne, kakve posljedice eventualne nepravilnosti mogu imati na buduće poslovanje Čistoće te, između ostalog, mogu li se uopće koristiti strojevi koji su skupo plaćeni novcem građana", naglasio je.

Davor Matijević

Puljak i Karoglan pozvani da odgovore na pitanja

Jedan od važnijih dijelova najavljene rasprave mogao bi biti vezan uz odgovornost bivšeg gradskog vodstva i tadašnje uprave Čistoće.

Matijević je potvrdio da je na tematsku sjednicu pozvao bivšeg splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka i bivšeg direktora Čistoće Ivicu Karoglana, kako bi dobili priliku iznijeti svoje viđenje događaja i odgovoriti na pitanja gradskih vijećnika. "Upravo zato pozvao sam bivšeg direktora Čistoće Ivicu Karoglana i bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka kako bismo im pružili priliku da pred Gradskim vijećem iznesu svoju stranu priče i odgovore na otvorena pitanja. Hoće li tu priliku iskoristiti ili odbiti, isključivo je njihova odluka", poručio je Matijević.

Za sada nije poznato hoće li se Puljak i Karoglan odazvati pozivu i sudjelovati u raspravi. Važno je naglasiti da su predmet sjednice sumnje u moguće nepravilnosti, a ne utvrđene nezakonitosti. Odgovore na otvorena pitanja vijećnici će pokušati dobiti upravo kroz najavljenu raspravu.

Ivica Karoglan

Na dnevnom redu i budućnost Karepovca

Iako je sjednica prvenstveno usmjerena na poslovanje Čistoće u prethodnom mandatu, Matijević smatra da rasprava ne bi smjela završiti samo na pitanjima odgovornosti bivše uprave. Namjerava otvoriti i pitanje budućnosti odlagališta Karepovac, gospodarenja otpadom te daljnjeg poslovanja splitske komunalne tvrtke.

"Međutim, ova rasprava ne smije ostati samo na prošlosti. Jednako važnim smatram otvoriti pitanje budućnosti Karepovca, gospodarenja otpadom u Splitu i daljnjeg poslovanja Čistoće. Želim da od novog rukovodstva čujemo konkretne planove, rokove i rješenja za probleme koji su se godinama gomilali", istaknuo je. Time bi sjednica, osim rasprave o mogućim nepravilnostima u prošlom mandatu, trebala otvoriti i pitanja budućeg funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom u Splitu.

Ivica Puljak

"Gradsko vijeće nije sudnica, ali ne smije biti ni nijemi promatrač"

Matijević poručuje da je uloga Gradskog vijeća nadzirati rad gradskih tvrtki i inzistirati na transparentnosti, osobito kada je riječ o trošenju javnog novca. "Građani Splita imaju pravo znati što se događalo s njihovim novcem, ali i što ih očekuje u budućnosti. Gradsko vijeće nije sudnica, ali ne smije biti ni nijemi promatrač. Naša je obveza postavljati pitanja, tražiti odgovore i štititi javni interes", zaključio je Davor Matijević za Dalmaciju Danas.

Hoće li se bivši gradonačelnik Ivica Puljak i bivši direktor Ivica Karoglan pojaviti pred gradskim vijećnicima te kakve će odgovore ponuditi, bit će poznato na sjednici sljedećeg petka.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0