Tematska sjednica o Čistoći Split: Usvojeno svih pet zaključaka, traži se revizija poslovanja i konkretan plan za Karepovac

Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, posvećena poslovanju gradske tvrtke Čistoća, završila je u ponedjeljak u splitskoj Banovini. Nakon višesatne rasprave o poslovanju tvrtke, javnim nabavama i gospodarenju otpadom, vijećnicima je predstavljeno pet prijedloga zaključaka o kojima se pristupilo pojedinačnom glasovanju.

Podsjetimo, održavanje tematske sjednice inicirao je gradski vijećnik Davor Matijević, koji je prikupio potrebne potpise za njezino sazivanje. Povod su bile informacije i sumnje u nepravilnosti u poslovanju Čistoće tijekom mandata bivšeg direktora Ivice Karoglana i bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka.

Četiri zaključka predložio Matijević

Nakon završetka rasprave predsjedavajući je izvijestio da je u vijećnici prisutno 18 vijećnika, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Davor Matijević predložio je četiri zaključka, dok je peti dostavio klub vijećnika SDP-a, Možemo! i Direkta.

Prvim Matijevićevim zaključkom traži se da Gradsko vijeće zaduži stručne službe Gradske uprave da pripreme tehničku i ekonomsku analizu mogućnosti daljnjeg korištenja ili prodaje biostabilizatora, odnosno balirke. Drugi zaključak odnosi se na reviziju poslovanja Čistoće u prethodnom mandatu, što je bila jedna od središnjih tema sjednice. Trećim prijedlogom traži se izrada plana smanjenja količine otpada koji se odlaže na Karepovcu, uz povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada. Četvrti zaključak predviđa izradu trogodišnjeg plana najvažnijih ulaganja, s jasno utvrđenim rokovima, izvorima financiranja i očekivanim rezultatima.

SDP, Možemo! i Direkt traže konkretne planove u roku od 30 dana

Svoj zaključak dostavio je i klub vijećnika SDP-a, Možemo! i Direkta, kojim se predlaže da se gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i direktor Čistoće Vlado Pehar zaduže da u roku od 30 dana Gradskom vijeću dostave nekoliko ključnih dokumenata. Riječ je o planu odlaganja otpada na Karepovcu, planu zatvaranja odlagališta te planu ispunjavanja zakonskih obveza koje se odnose na naplatu prema količini miješanog komunalnog otpada i postizanje propisanih stopa odvajanja otpada.

Rasprava završena, otvorena pitanja ostaju

Tijekom tematske sjednice vijećnici su raspravljali o poslovanju Čistoće, ranijim javnim nabavama, financijskom stanju gradske tvrtke i problemima u sustavu gospodarenja otpadom. Direktor Vlado Pehar iznio je niz kritika na račun ranijeg poslovanja, među ostalim i tvrdnje o manipuliranju podacima o stopi odvajanja otpada. Govorilo se i o stanju opreme, organizaciji rada te budućim ulaganjima.

Predloženi zaključci tako obuhvaćaju financijsku kontrolu prethodnog poslovanja, analizu postojeće opreme, buduće investicije i rješavanje pitanja Karepovca. Podsjetimo, svih pet predloženih zaključaka u konačnici je usvojeno na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, čime su prihvaćeni prijedlozi vijećnika Davora Matijevića te kluba vijećnika SDP-a, Možemo! i Direkta.