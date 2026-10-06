Telegram: Savjetnik splitskog gradonačelnika radio i za Vladu. Za četiri dana snimanja Plenkovića dobio 2.500 eura

Antonio Nikolić, mladi poduzetnik čije se ime posljednjih tjedana sve češće pojavljuje uz poslove povezane s Gradom Splitom i gradskim ustanovama, radio je i za Vladu Republike Hrvatske, objavio je Telegram. Prema informacijama iz naslova i javno dostupnog prikaza Telegramova članka, za četiri dana snimanja premijera Andreja Plenkovića isplaćeno mu je 2.500 eura.

O Nikoliću se posljednjih tjedana intenzivno piše

Nikolićevo ime već se ranije našlo u središtu političkih i medijskih rasprava u Splitu. Gradski vijećnik Bojan Ivošević početkom rujna javno je postavio pitanje kakvu točno ulogu Nikolić ima uz gradonačelnika Tomislava Šutu, tvrdeći da se pojavljuje na gradskim događajima i uz gradonačelnika iako nema formalni ugovorni odnos s Gradom Splitom.

Šuta je takve navode odbacio te poručio da Antonio Nikolić nema ugovorni odnos s Gradom Splitom. Najavio je i objavu računa vezanih uz PR, marketing, produkciju i snimanja kako bi se usporedila potrošnja sadašnje i prethodne gradske vlasti.

Telegram ranije pisao o poslovima HNK-a

Telegram je potom objavio i podatke prema kojima je splitski HNK jednoj od tvrtki koju taj medij povezuje s Nikolićem platio 8.200 eura bez PDV-a za snimanje i montažu predstave. Dalmacija Danas tada je prenijela Telegramove navode da su se slična snimanja prethodno plaćala između 1.200 i 1.750 eura. Telegram je također naveo da su Grad Split i s njim povezana javna tijela tijekom prvih 15 mjeseci Šutina mandata najmanje 15 puta angažirali dvije tvrtke koje taj portal povezuje s Nikolićem. Prema podacima Fine, Antonio Nikolić član je društva i član uprave tvrtke Event PRO d.o.o., registrirane u Splitu za djelatnosti agencija za promidžbu.

U međuvremenu su predstavnici Centra nastavili javno problematizirati Nikolićeve poslovne angažmane s javnim ustanovama, dok su iz HDZ-a i Grada takve optužbe odbacivali. Telegram sada donosi novi detalj cijele priče – angažman povezan sa snimanjem premijera Andreja Plenkovića za potrebe Vlade.

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