Telegram: "Novi studij logopedije u Splitu pokrenut mimo svih propisa, upravo traje fiktivni upisni rok"

Samo nekoliko dana uoči početka nastave u novoj akademskoj godini, nakon što su odavno zaključeni ljetni i jesenski upisni rok na fakultete i studenti upisani na odabrane studije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (ERF) ovoga časa upisuje dodatnih 25 studenata u svoj dislocirani studij Logopedije koji će se izvoditi u Splitu. Upis se provodi u nepostojećem upisnom roku, otkriva Telegram.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sve se to događa mimo pozitivnih propisa u području visokog obrazovanja, kao i uz prešutno odobravanje niza institucija: samog ERF-a, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Upisi, koje upravo provodi ERF, doveli su i u neravnopravan položaj sve one osobe koje na ljetnom upisnom roku nisu uspjele upasti na Logopediju i koje su zbog toga upisale neki drugi faks.

Cijeli članak pročitajte na Telegramu.