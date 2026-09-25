Telegram: HNK Split platio 8.200 eura tvrtki povezanoj sa Šutinim suradnikom, snimanje šest puta skuplje nego ranije

Nakon što je Telegram objavio da su Grad Split i s njim povezana javna tijela tijekom prvih 15 mjeseci mandata gradonačelnika Tomislava Šute najmanje 15 puta angažirali dvije tvrtke koje taj portal povezuje s Antonijem Nikolićem, objavljeni su novi detalji o poslovima splitskog HNK-a.

Kako piše Telegram, splitsko kazalište jednoj od tvrtki povezanih s Nikolićem platilo je 8200 eura bez PDV-a za snimanje i montažu jedne predstave.

Posebno je zanimljiva usporedba s iznosima koje je HNK za istu vrstu posla plaćao ranije.

Telegram navodi kako je imao uvid u deset računa iz prošle godine prema kojima su se snimanja predstava plaćala između 1200 i 1750 eura. Novi angažman tako je višestruko skuplji od iznosa koje je kazalište prethodno izdvajalo za snimanje predstava.

Prema informacijama Telegrama, račun od 8200 eura odobren je samo četiri dana nakon što je novi vršitelj dužnosti intendanta stupio na dužnost.

Riječ je, navodi isti izvor, o snimanju jedne predstave koja je zbog kiše prekinuta te nakon toga nije ponovno izvedena.

Telegram je prethodno objavio da su tvrtke Vision Facade i RDI Production, koje povezuje s Nikolićem, od početka Šutina mandata angažirane najmanje 15 puta na različitim gradskim manifestacijama. Među njima navode Sudamju, novogodišnji koncert na Rivi, Praznik cvijeća i Sportske igre mladih.

Antonio Nikolić u fokusu javnosti našao se zbog svoje povezanosti sa Šutom i njegova angažmana tijekom predizborne kampanje, dok je pitanje poslova dodjeljivanih tvrtkama koje se s njim povezuju posljednjih dana postalo predmet političkih prozivki u Splitu.

Telegram cijelu priču opisuje kao slučaj koji otvara pitanje cijena po kojima su gradske ustanove i tvrtke ugovarale navedene usluge.

Članak pročitajte OVDJE.