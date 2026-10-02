Telegram: HNK Split imao je jeftiniju ponudu za snimanje "Kraljice lopte", ipak je izabrao tvrtku povezanu s Nikolićem

Novi detalji stižu u priči o poslovima koje posljednjih mjeseci dobivaju tvrtke povezane s Antonijem Nikolićem, 24-godišnjim suradnikom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.

Telegram, koji već desetak dana objavljuje seriju tekstova o Nikoliću i poslovima na gradskim manifestacijama, sada piše da je Hrvatsko narodno kazalište Split za snimanje operete „Kraljica lopte“ imalo ponudu koja je bila tisuću eura jeftinija, a uključivala je i više opreme od one koju je na kraju angažirao HNK.

Kako navodi Telegram, riječ je o ponudi specijalizirane splitske tvrtke Dual Media, koja je snimanje predstave ponudila za 7200 eura neto, uz korištenje šest kamera, drona i steadycama.

HNK Split ipak je, prema istom izvoru, angažirao tvrtku Vision Facade, povezanu s Antonijem Nikolićem, kojoj je za snimanje plaćeno 8200 eura bez PDV-a.

Šest kamera, dron i steadycam za 7200 eura

Prema dokumentaciji koju je objavio Telegram, Dual Media ponudila je snimanje „Kraljice lopte“ sa šest kamera, dronom i steadycamom.

Ponuda je iznosila 7200 eura neto.

Telegram navodi da je riječ o specijaliziranoj splitskoj tvrtki čiji vlasnik ima višedesetljetno profesionalno iskustvo u snimanju.

Unatoč tome, posao nije dobila ta tvrtka. HNK je angažirao Vision Facade, koja je, prema Telegramovim informacijama, predstavu snimala s četiri kamere i dronom, a posao je naplatila 8200 eura bez PDV-a.

Razlika između dviju ponuda tako je iznosila 1000 eura, pri čemu je jeftinija ponuda uključivala dvije kamere više i steadycam.

Sve je počelo pregovorima oko koncerta Tereze Kesovije

Dual Media, prema Telegramu, prvotno nije ni pregovarala s HNK-om samo o „Kraljici lopte“.

Tvrtka je s Gradom Splitom razgovarala o snimanju koncerta Tereze Kesovije, održanog na istoj lokaciji tjedan dana prije izvedbe operete. Za snimanje koncerta i generalne probe dogovorena je cijena od 12.800 eura neto. Tijekom tih pregovora Dual Media ponudila je Gradu da u paket uključi i snimanje „Kraljice lopte“.

Ta ponuda nije prihvaćena. Ugovor je sklopljen samo za snimanje koncerta Tereze Kesovije, dok je snimanje operete naknadno povjereno Vision Facadeu.

Telegram ranije otkrio koliko je HNK platio snimanje

Ovo je nastavak priče koju je Telegram objavio prošlog tjedna, kada je otkrio da je HNK Split Vision Facadeu za snimanje jedne predstave platio 8200 eura bez PDV-a.

Prema ranijim Telegramovim navodima, riječ je o iznosu približno šest puta većem od cijene koja se ranije plaćala za snimanje predstava splitskog HNK-a.

Nova dokumentacija sada, prema Telegramu, pokazuje i da je za isti posao postojala druga ponuda koja je bila jeftinija te je predviđala korištenje više opreme.