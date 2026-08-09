Tele je sedam dana bilo uz uginulu majku, danas je spašeno

Nakon što je HRT izvijestio o napuštenom teletu koje je danima lutalo uz uginulu kravu na području Vranskog jezera, životinja je u međuvremenu spašena.
Tele je prevezeno u Pakoštane, gdje su ga, prema neslužbenim informacijama, mještani odveli na veterinarski pregled, izvijestio je novinar HRT-a.
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Podsjetimo, tele je više od tjedan dana boravilo uz lešinu uginule krave u blizini poljoprivrednih površina, što je zabrinulo mještane zbog mogućeg širenja zaraze i izostanka reakcije nadležnih službi.
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