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Tele je sedam dana bilo uz uginulu majku, danas je spašeno

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Nakon što je HRT izvijestio o napuštenom teletu koje je danima lutalo uz uginulu kravu na području Vranskog jezera, životinja je u međuvremenu spašena.

Tele je prevezeno u Pakoštane, gdje su ga, prema neslužbenim informacijama, mještani odveli na veterinarski pregled, izvijestio je novinar HRT-a.

Prizor iz Dalmacije koji slama srce: Tele sedam dana ne napušta uginulu majku

Podsjetimo, tele je više od tjedan dana boravilo uz lešinu uginule krave u blizini poljoprivrednih površina, što je zabrinulo mještane zbog mogućeg širenja zaraze i izostanka reakcije nadležnih službi.

 

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