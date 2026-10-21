Tek su pale prve kapi kiše, a splitske prometnice već se 'crvene'

Sredina radnog tjedna u Splitu prolazi uz oblačno vrijeme i laganu kišu, a vozače na gradskim prometnicama dočekale su i gužve. Prema prikazu prometnog stanja na Google Mapsu, usporavanja su vidljiva na nekoliko važnih gradskih prometnica, ali i na prilazima Splitu iz smjera Solina, Kaštela i Podstrane.

Gužve na prilazima Splitu

Na području Solina, osobito duž Jadranske magistrale iz smjera Trogira prema Splitu i na prilazu prema Širini, Google Traffic se crrveni.

Ni gradske prometnice nisu bez poteškoća. Usporavanja su vidljiva na dijelovima Ulice Domovinskog rata, u blizini trgovačkog centra Mall of Split, kao i na pojedinim dionicama Poljičke ceste.

Na zapadnom dijelu grada promet je usporen na nekoliko lokacija u blizini Poljuda.

Usporavanja i prema Stobreču i Podstrani

Na istočnom prilazu gradu, duž Jadranske magistrale u području Stobreča i prema Podstrani, također su vidljive crvene dionice koje upućuju na otežano odvijanje prometa.

Hrvatski autoklub (HAK) upozorava na mokre i skliske kolnike, moguće odrone te jako i olujno jugo koje stvara poteškoće i u pomorskom prometu.