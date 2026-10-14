Tek mu je 18, a već je u ozbiljnim problemima sa zakonom: Evo što mu je policija pronašla u automobilu

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom kojeg sumnjiče za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Sve je započelo u ponedjeljak, 12. listopada, kada su policijski službenici tijekom redovite kontrole prometa u Šibeniku zaustavili osobni automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 18-godišnjak.

Posumnjali su da mladi vozač u automobilu prevozi drogu, zbog čega je, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, obavljena pretraga vozila.

Tijekom pretrage policija je pronašla i oduzela 138 grama marihuane te vagu za precizno mjerenje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 18-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava.