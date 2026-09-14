Tek je izašao iz zatvora, a policija ga u Dalmaciji ponovno uhvatila: U dvije godine prijavljivan čak 10 puta, opet završio iza rešetaka

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su o još jednom slučaju višestrukog ponavljača teških prometnih prekršaja kojem je sud ponovno odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana.

U subotu, 12. rujna 2026. godine, oko 20.15 sati policijski službenici PGP-a Vrgorac tijekom kontrole prometa zaustavili su vozilo bez registarskih oznaka. Za upravljačem je bio 46-godišnjak, otprije poznat kao višestruki ponavljač teških prometnih prekršaja.

Policija je utvrdila da muškarac upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer mu je vozačka dozvola ukinuta. Uz to, vozilo kojim je upravljao nikada nije bilo registrirano.

S obzirom na to da je 46-godišnjak već dva puta pravomoćno kažnjen zbog prometnih prekršaja, ponovno je uhićen i odveden na sud. Policijski službenici oduzeli su mu i neregistrirano vozilo kojim je počinio prekršaje.

Policija je sudu predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora te novčana kazna u iznosu od 6.630 eura. Zatraženo je i trajno oduzimanje vozila, s obzirom na to da je riječ o osobi koja opetovano čini teške prometne prekršaje i time dovodi u opasnost druge sudionike u prometu.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je ponovno predan u zatvor.

Kako navode iz PU splitsko-dalmatinske, riječ je o višestrukom ponavljaču kojeg je policija samo tijekom 2025. i 2026. godine prijavljivala čak deset puta.

Posebno je zanimljivo da je 46-godišnjak posljednji put iz zatvora izašao 5. rujna 2026. godine, nakon što mu je završila prethodno određena mjera zadržavanja. Ona mu je bila izrečena nakon što su ga policijski službenici 21. kolovoza u žurnom postupku odveli na sud, također zbog počinjenja teških prometnih prekršaja.