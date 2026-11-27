Studenti su započeli drugu večer Adventa na Kampusu ovog petka, 27. studenoga. Prvo ih je DJ zagrijao uz najpoznatije hrvatske i strane pjesme, nakon čega su pjevali i plesali uz hitove grupe ET.

Nakon silnog iščekivanja studenata, ET je svojim dolaskom zapalio pozornicu. Pjevanje iz svega glasa i poznavanje svakog stiha bili su znak da će ovo biti dobra večer. Pjevale su se pjesme poput "Da ti nisam bila dovoljna", "Prazan stan", "Tek je 12 sati" i mnoge druge.

Jučer je održano službeno otvorenje uz grupu Boss, na kojem su sudjelovali zamjenici gradonačelnika Matea Dorčić i Ivo Bilić, zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelja, rektor Sveučilišta u Splitu Nikola Koceić-Bilan, direktorica TZ-a Split Alijana Vukšić te ravnatelj Studentskog centra Split Ivan Žižić.

Planirate li ove godine posjetiti Advent na Kampusu? 🎄 - 🎉 Da, atmosfera je odlična! 🎶 Da, prvenstveno zbog koncerata. 🍔 Da, zbog druženja i gastroponude. 🤔 Možda, još nisam odlučio/la. ❌ Ne, više volim druge adventske lokacije. Glasaj

Studentsko slavlje na Kampusu donosi nam čak 23 koncerta, a ovogodišnje izdanje obiluje novim i posebnim sadržajima. Među njima su projekcija filma nagrađenog Oscarom, kvizovi s poznatim lovcima iz "Potjere" i stand-up nastup.

Osim što vas očekuje bogat program, s Kampusa zasigurno nećete otići gladni. Ondje možete pronaći pljukance u bijelom umaku, pomfrit, pileće burgere, tortilje, kroasane, rolice s cimetom, vafle i fritule s preljevom. U ponudi su i napitci poput espressa, čaja i pića dobrodošlice.