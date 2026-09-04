Tehnološki park Split otvara svoja vrata! Prijavite se na besplatne radionice i masterclassove - od AI, startupa, prodaje do novih tehnologija

Konferencija Innovate Split drugu godinu zaredom održava se 10. i 11. rujna u Tehnološkom parku Split. Nakon prvog konferencijskog dana, u petak 11. rujna slijedi Open Community Day, kada će Tehnološki park Split besplatno otvoriti svoja vrata i postati mjesto susreta poslovne, startup i tehnološke zajednice kroz deset meetupa te sedam praktičnih radionica.

Ideja drugog dana je klasični konferencijski format zamijeniti manjim susretima, praktičnim radom i neposrednijim razgovorom sa stručnjacima. Pritom je cilj program otvoriti ljudima koji možda nisu dio tehnološke ili startup zajednice, ali žele steći nova znanja, upoznati ljude iz drugih područja ili pronaći nove poslovne kontakte.

Poseban dio programa čine radionice namijenjene onima koji žele raditi na konkretnim izazovima vlastitog poslovanja. Vedran Đidara bavit će se intelektualnim vlasništvom i pitanjem kako zaštiti patente, industrijski dizajn, žigove, autorska prava i poslovne tajne te ih promatrati kao vrijednu poslovnu imovinu. Kako bolje prodavati i razviti vlastiti prodajni pristup tema je radionice Olivera Travaša, dok će se na radionici Žane Mrše raditi na brendu i vizualnom identitetu. Michael Kubiena otvorit će pitanje zašto bi kvalitetan zaposlenih odabrao upravo njih i što mogu učiniti kako bi dobre ljude privukle i zadržale.

Za one koji žele bolje iskoristiti najveću svjetsku poslovnu mrežu, Dragan Petric, izvršni urednik Buga, održat će Linkedln masterclass, dok će sudionici hands - on radionice Antonija Vidakovića, Cursor Ambassadora uz pomoć AI alata pokušavati vlastitu ideju pretvoriti u funkcionalnu aplikaciju, bez potrebe za prethodnim programerskim iskustvom. Sudionici će učiti kako zaštititi intelektualno vlasništvo, razvijati branding i vizualni identitet, baviti se employee value propositionom ili usavršavati prodajne vještine.

Drugi dio Community Daya donosi susrete zajednica okupljenih oko nekih od trenutno najaktualnijih tehnoloških i poslovnih tema. CroAI otvorit će razgovor o umjetnoj inteligenciji i njezinoj konkretnoj primjeni, dok će CroStartup Meetup povezati lokalnu startup scenu s iskustvima i kontaktima međunarodnih poduzetničkih ekosustava.

Na programu su i UNIT Meetup posvećen quantum computingu i post-quantum sigurnosti, DeSci Meetup, susret UBIK-a i Alice in Blockchains posvećen blockchainu i Web3-u te sadržaji povezani s međunarodnim poslovanjem, energetikom i industrijskim 3D printom.

Program time želi približiti nove tehnologije i ljudima koji se njima profesionalno ne bave, ali žele razumjeti što one mogu značiti za njihovo poslovanje, industriju ili buduće projekte.

Važan dio Open Community Daya bit će upravo networking. Umjesto klasičnog odnosa između govornika i publike, manji formati omogućuju više prostora za pitanja, razmjenu iskustava i upoznavanje ljudi koji rade na sličnim izazovima. Upravo je networking jedan od važnijih elemenata drugog dana. Cilj je stvoriti mjesto na kojem se mogu dogoditi nova poznanstva, suradnje, poslovne ideje ili prvi korak prema nekom novom projektu.

Za sudjelovanje nije potrebno prethodno biti član neke od zajednica, moguće je odabrati meetup ili radionicu prema vlastitim interesima i složiti program dana prema onome što vam je najkorisnije.

Sudjelovanje u programu drugog dana je besplatno, a za pojedine radionice, zbog ograničenog broja mjesta, potrebna je prethodna prijava, i to na ovom linku.

Cjelokupni program i detalji o pojedinim meetupima i radionicama dostupni su na službenoj stranici konferencije.