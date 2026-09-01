Teatar uz more zatvara ljetnu pozornicu: Za kraj stiže ljubavna komedija „Dogodine u isto vrijeme“

Iako su temperature zraka još uvijek ljetne, polagano se opraštamo od ljetnih događanja u Splitu.

Baš tako i popularni ljetni kazališni festival Teatar uz more zatvara svoju ljetnu pozornicu 3. rujna u 20:30 sati ljubavnom komedijom „Dogodine u isto vrijeme“, u izvedbi Ivana Mihailovića i Anke Gaćeše Kostić.

– Baš kao i prethodnih pet, i ovu šestu ljetnu sezonu Teatra uz more družili smo se s našom publikom na jednoj od najljepših ljetnih scena na Jadranu, onoj u Lori. Iza nas je ljeto ispunjeno kazališnim predstavama, brojnim porukama zadovoljnih posjetitelja, rasprodanim izvedbama i novim suradnjama i prijateljstvima. Ispred nas je, naravno, jesenska sezona u dvorani Lora s bogatim repertoarom za koji su ulaznice već u prodaji. Za kraj ljeta preostaje nam spustiti kazališni zastor na ljetnoj sceni i to uz izvrsnu ljubavnu komediju „Dogodine u isto vrijeme“, čija popularnost ne zastarijeva već desetljećima jer dobre predstave traju. Podružit ćemo se još 3. rujna na ljetnoj sceni Teatra uz more prije nego što preselimo u dvoranu. A na ljetnoj sceni, naravno, vidimo se opet dogodine u isto vrijeme! – poručio je Tadija Kolovrat iz Teatra uz more.

Ljubavna priča koja traje desetljećima

Romantična komedija „Dogodine u isto vrijeme“, prema tekstu Bernarda Sladea, od svojih prvih izvedbi jedna je od najpopularnijih kazališnih priča o ljubavi, vremenu i životnim izborima.

U Splitu je donose Anka Gaćeša Kostić, nagrađivana kazališna i filmska glumica, i Ivan Mihailović, glumac koji je srca splitske publike već osvojio predstavom „Teško je reći zbogom“, a televizijskoj publici poznat je po seriji „Južni vetar“.

„Dogodine u isto vrijeme“ romantična je, ali i duhovita priča o ljubavi i vremenu. I o tome kako se ova dva pojma za ljubavnike u ovoj komediji nikako ne susreću. Dok Doris i George ganjaju mit o idealnoj drugoj polovini, pitanje je što ne vide pred sobom. Je li ljubavna sreća vatromet koji te mora oboriti s nogu? Ili možda taj vatromet postoji samo dok je sve dobro čuvana tajna?

Predstava donosi toplu, duhovitu i životnu priču o ljubavi koja ne pristaje na jednostavne odgovore. Uz mnogo humora, nježnosti i iskrenih emocija, preispituje ljubav, brak, prijateljstvo, želje, tajne, propuštene prilike i životne izbore, a publiku istovremeno nasmijava i raznježuje.

U listopadu kreće jesenska sezona

Već za početak listopada najavljene su prve jesenske izvedbe Teatra uz more, uz brojna poznata glumačka imena i komedije.

5. listopada u 20 sati – „Grintalo“

Ansambl HNK Šibenik, predvođen Joškom Ševom, vraća se na zahtjev publike s novom hit-komedijom sa svog repertoara. „Grintalo“ je šibenska verzija komedije Carla Goldonija „Sior Todero Brontolon“.

Glavni lik patrijarhalni je tiranin koji neprestano kritizira i omalovažava sve oko sebe, osobito žene – sve dok mu upravo one ne odluče stati na kraj. Predstavu režira Zoran Mužić.

13. listopada u 20 sati – „Arsenov feral“

Ansambl HNK Šibenik, uz gosta Vedrana Mlikotu, donosi glazbeno-poetsku večer posvećenu Arsenu Dediću.

Nakon što su krajem srpnja Splićani i Šibenčani na Teatru uz more proslavili Arsenov rođendan, „Arsenov feral“ vraća se pred splitsku publiku. Vedran Mlikota ansamblu će se ponovno pridružiti recitacijama i anegdotama.

17. listopada u 20 sati – „Tri sestre na Instagramu“

U predstavi igraju Iva Šimić Šakoronja, Nadia Cvitanović/Petra Kurtela i Jelena Hadži-Manev.

Predstava je nastala prema bezvremenskom Čehovljevu tekstu „Tri sestre“, ali priču smješta u suvremeno doba. Umjesto sanjarenja o boljem životu u Moskvi, današnje sestre svoje živote upotpunjuju dokolicom i sanjarenjem u virtualnom svijetu, promatrajući na društvenim mrežama prizore tuđih, naizgled boljih života.

19. listopada u 20 sati – „Rulet“

Predstava „Rulet“ vraća se 12. put u Split. Igraju Petra Kraljev, Anica Kontić/Jagoda Kumrić, Nika Barišić i Uršula Najev.

Riječ je o priči o životnim izborima i prijateljstvu koje svoje protagoniste iz najtežih trenutaka izvlači – smijehom.

Program i za najmlađe

U listopadu publiku očekuje i nova kazališna poslastica u sklopu programa Teatar uz more za djecu.

17. listopada u 10 sati – „Zalutali u bajci“

Mjuzikl za djecu i one koji se tako osjećaju donose Bojan Jambrošić i Manuela Svorcan.

Priča prati princa koji kreće u avanturu kako bi pronašao Trnovu Ružicu, a na putu susreće pomaknutu Crvenkapicu, čarobnu žabu, influencericu Matovilku i niz drugih poznatih likova iz bajki.

Autor teksta je Igor Weidlich, skladatelj Bojan Jambrošić, a režiju potpisuje Robert Bošković.

Publiku očekuje otkačeni svijet poznatih bajki u novom ruhu, uz smijeh, pjesmu, ples i poruke namijenjene najmlađima, ali i svima koji se tako osjećaju.