Teatar uz more - za sve predstave traži se karta više!

Otvorenje jesenske sezone Teatra uz more pred vratima je! U ponedjeljak, 5. listopada u 20 sati, sezonu u dvorani Lora otvara HNK Šibenik s popularnom komedijom "Grintalo", za koju ulaznica u prodaji više nema. No, za sve koji su ostali kratkih rukava, "Grintalo" se vraća u Split 23. siječnja, pa požurite osigurati svoja mjesta na vrijeme.

Nije to jedini uspjeh šibenskog HNK. U Split stižu i 13. listopada s poetsko-glazbenom večeri "Arsenov feral", posvećenoj Arsenu Dediću. Kao poseban gost pridružit će im se i popularni glumac Vedran Mlikota te recitacijama i anegdotama o Arsenu dodatno začiniti uvijek poseban "feral". Znaju to svi koji su na Arsenov rođendan ovog ljeta bili dio publike i uživali u atmosferi iskrojenoj Arsenovim stihovima i glazbom.

"Arsenov feral" već je gotovo rasprodan, a slična situacija prati i ostale naslove.

Mjuzikl za djecu "Zalutali u bajci", najnovija kazališna poslastica za djecu B GLAD produkcije u izvedbi Bojana Jambrošića i Manuele Svorcan koji je na rasporedu 17. listopada u 10 sati, zbog velikog interesa za ulaznicama već ima nadodan i novi termin u 11:30 sati.

Iste večeri, 17. listopada u 20 sati, na scenu stupa ženski trio – Iva Šimić Šakoronja, Petra Kurtela i Jelene Hadži-Manev u duhovitoj suvremenoj komediji "Tri sestre na Instagramu". Splićani su Ivu već zavoljeli u komediji "Iva i Gloria", a Petru u hitovima "4 poze, sretan svršetak" i "Who the f**k is Biba?". Jelena Hadži-Manev publici je dobro poznata s TV ekrana ("Bitange i princeze", "Zauvijek susjedi"). Ovaj sjajan trio osvojio je domaću publiku britkom adaptacijom Čehova u kojoj sestre, umjesto o Rusiji, maštaju o (uglavnom tuđim) boljim životima na društvenim mrežama.

Komedija "Rulet" vraća se u Split čak 12. put! Izvedba je zakazana za 19. ožujka, a ulaznice ponovno nestaju brzinom svjetlosti

Djevojačka večer koju upriliče Petra Kraljev, Ana Uršula Najev, Anica Kontić/ Jagoda Kumrić i Nika Barišić od prve izvedba jedna je od publici omiljenih predstava i redovito je rasprodana do zadnjeg mjesta.

Već 23. listopada, Petra Kraljev i Uršula Najev, pojačane kolegom Filipom Detelićem, zaigrat će u novoj komediji "Solo u dvoje". Predstava u režiji Borka Perića donosi duhovitu priču o životnim krizama, potrazi za ljubavlju i vječnoj temi muško-ženskih odnosa.

Nakon ljetnog trijumfa, 7. studenog vraća se i fantastična Daria Lorenci Flatz sa svojom monodramom "Ja, glumica". Iz prve ruke, Daria će Splićanima oslikati koliko je (ne)glamurozan život prvakinje drame, supruge i majke te kako život u trenu servira dramu, komediju i apsurd.

Nataša Janjić Medančić zasigurno zaslužuje sve lovorike za dramu "Prima facie". U Splitu je u samo mjesec dana odigrala pet rasprodanih izvedbi i ostavila bez daha gotovo 2.500 gledatelja. Na kazališne daske Lore vraća se 8. studenog. Riječ je o jednoj od najizvođenijih svjetskih predstava posljednjih godina koja ne silazi s repertoara od Broadwaya do West Enda. Ne propustite saznati zašto je priča o briljantnoj odvjetnici Tessi zaludjela svijet.

Zlatan Zuhrić Zuhra i Tin Sedlar kao otac i sin u najnovijoj komediji "Mama se vraća" dobivaju opasno pojačanje. Mama (Elvira Aljukić) s njima stiže u Split 15. studenog kako bi unijela dodatni nemir u urnebesne obiteljske odnose s kojima se svi lako poistovjećujemo.

Za kraj studenog, točnije 22. studenog, stiže smijeh uz najpoznatiji kazališni par – Đurđu i Franka. "Skliske vježbe" održat će nam popularni dvojac Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca. Njihov brak na sceni možda nije uvijek pjesma, ali su njihove izvedbe redovito suludo smiješne.

Jesen pred nama prepuna je vrhunskih kazališnih naslova, zato – pravac u Loru na Teatar uz more! Naravno, osigurajte svoje ulaznice na vrijeme kako ne biste ostali praznih ruku.

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)