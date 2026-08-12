Teatar uz more: 17. kolovoza stiže komedija „Ništa bez reklame“

Ana Begić Tahiri, Draško Zidar, Zoran Pribičević i Iskra Jirsak donose komediju koja će vas dobro nasmijati, ali i pokazati koliko je današnji svijet ponekad – potpuno apsurdan.

Što se dogodi kada se u jednoj marketinškoj agenciji pomiješaju ambicije, novac, klijenti, politička korektnost i strah od „otkazivanja“?

Nastane – kaos!

A kada taj kaos na pozornicu donesu Ana Begić Tahiri, Draško Zidar, Zoran Pribičević i Iskra Jirsak, publiku očekuje večer puna smijeha, neočekivanih obrata i situacija u kojima ćemo se možda prepoznati više nego što bismo željeli.

Komedija „Ništa bez reklame“ na Teatru uz more igra 17. kolovoza u 21 sat, a riječ je o predstavi koja na duhovit, britak i vrlo aktualan način progovara o svijetu u kojem danas živimo.

Radnja nas vodi u svakodnevicu uspješne domaće marketinške agencije. Naizgled, riječ je o dobro uhodanom poslu u kojem nema mjesta za pogreške. Klijenti moraju biti zadovoljni, kampanje uspješne, a svaka riječ pažljivo odmjerena.

No, dobro uhodane forme lako se pretvore u kaos.

Ono što je trebalo biti samo jedan trenutak u poslovnoj svakodnevici pretvara se u lavinu problema. Klijenti počinju odlaziti, karijere dolaze pod znak pitanja, a posljedice nikad nisu stizale brže.

U svijetu u kojem se svaka izjava može analizirati, pogrešno protumačiti ili postati predmet javne osude, granica između onoga što je prihvatljivo i onoga što više nije „društveno poželjno“ postaje sve tanja.

I upravo tu počinje prava komedija.

„Ništa bez reklame“ otvara brojna pitanja koja su posljednjih godina postala nezaobilazan dio naše svakodnevice – od političke korektnosti i kulture otkazivanja do društvenih apsurda i pritiska da uvijek kažemo ono što se od nas očekuje.

Koliko smo slobodni reći ono što stvarno mislimo? Kada šala prestaje biti šala? Tko određuje granice prihvatljivog ponašanja? I što se događa kada pokušaj da nikoga ne uvrijedimo dovede do još većeg apsurda?

Umjesto ozbiljnih predavanja i velikih odgovora, ova predstava na ta pitanja odgovara – humorom.

Publika tako dobiva priliku nasmijati se situacijama koje su često nevjerojatne, ali istodobno zastrašujuće bliske stvarnom životu. Jer ono što se događa na pozornici možda izgleda pretjerano, ali nije teško zamisliti da se nešto slično događa i iza zatvorenih vrata stvarnih ureda, kompanija i marketinških agencija.

Za publici zasluženu dozu humora i energije zadužena je glumačka ekipa koju čine Ana Begić Tahiri, Draško Zidar, Zoran Pribičević i Iskra Jirsak.

Dok se njihovi likovi trude situaciju što više držati pod kontrolom, ona postaje sve komičnija.

Upravo je u tome i najveća čar ove predstave – ozbiljne teme pretvaraju se u urnebesne situacije, a smijeh dolazi iz prepoznavanja svijeta koji nam je itekako poznat.

Zato će 17. kolovoza u 21 sat biti pravo vrijeme za opuštanje, smijeh i kazališnu večer koja će vas zabaviti, ali i natjerati da neke svakodnevne pojave pogledate iz potpuno drugog kuta.

Jedno je sigurno – kada se na jednom mjestu spoje odlična glumačka postava, aktualne teme, britak humor i apsurd suvremenog društva, teško je ostati ravnodušan.

Vidimo se 17. kolovoza u 21 sat – dođite po svoju dozu smijeha!