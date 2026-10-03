TBF raspametio Split: Više od 2.000 ljudi ispunilo Đardin, centar grada pjevao puna dva sata

Spektakularnim koncertom u sklopu Split Springa TBF je još jednom pokazao zašto već desetljećima ima posebno mjesto kod splitske publike. Više od 2.000 ljudi ispunilo je Ulicu kralja Tomislava, Đardin i okolni prostor, a središte Splita na dva se sata pretvorilo u veliku koncertnu pozornicu. Od prvih taktova bilo je jasno da publiku čeka posebna večer. Na jednom mjestu okupile su se različite generacije Splićana – od djece i tinejdžera do roditelja, baka i djedova – koji su zajedno pjevali i plesali uz jedan od najpoznatijih splitskih bendova.

Hit za hitom, publika preuzimala refrene

"Smak svita", "Alles gut", "Nostalgična", "Mater", "Genije", "Fantastična", "Pozitivan stav", "Veseljko" i "Grad spava" samo su neki od hitova koji su se nizali tijekom dvosatnog nastupa.

Publika je gotovo od početka preuzimala refrene, dok je TBF uzvraćao energijom, humorom i spontanom komunikacijom po kojoj su njihovi koncerti odavno poznati. Nije nedostajalo ni iznenađenja, ponešto Stinga, kao ni prepoznatljivog TBF-ovskog humora koji je dodatno zagrijao atmosferu.

Tisuće ljudi u samom srcu grada

Poseban ugođaj dala je i sama lokacija. Prepuni Đardin, Ulica kralja Tomislava, svjetla pozornice i tisuće ljudi stvorili su prizor kakav se posljednjih godina ne viđa često u samom centru Splita. Jedan od upečatljivijih prizora večeri bila je upravo publika. Bez obzira na godine, generacije su zajedno pjevale iste pjesme, a među okupljenima se moglo čuti kako dugo nisu vidjeli toliko Splićana na jednom mjestu u centru grada.

Split Spring vratio život u Đardin

Koncert TBF-a bio je i jedan od vrhunaca Split Springa, manifestacije koja se nakon pet godina vratila u Đardin, na mjesto na kojem je cijela priča i započela. Večer je još jednom pokazala koliko ovakva događanja mogu promijeniti atmosferu u centru grada. Ulice su bile pune, glazba se čula iz Đardina, a Split je barem na nekoliko sati ponovno dobio onaj prepoznatljivi gradski šušur.

TBF je publici pružio ono zbog čega ga Split već desetljećima voli, a Split Spring dobio večer koja će se još dugo pamtiti.