Tanja Marinković uoči Điratona: 'Zdrave navike ne nastaju preko noći, nego malim, svakodnevnim odlukama'

Za početak aktivnijeg života ne treba čekati ponedjeljak, Novu godinu ni idealan trenutak, jer je ponekad dovoljna tek kratka šetnja. Upravo tom idejom vodi se prvi splitski ĐIRATON „Tek iz zdrave navike“, koji će se održati u subotu, 24. listopada od 17 sati, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Split.

Điraton kreće na Rivi, odakle se na ruti od 2,5 km trči do zgrade Banovine, a na ruti od 5 km do Vile Dalmacije, s povratkom na cilj na Rivi.

O tome zašto je važno zdrave navike graditi malim, svakodnevnim koracima, kako djecu i mlade potaknuti na aktivniji život te kakvu ulogu Crveni križ ima u promicanju zdravlja i prevenciji bolesti, razgovarali smo s Tanjom Marinković iz Gradskog društva Crvenog križa Split, koja nam je otkrila kakav Split priželjkuje 24. listopada.

Kako je nastala ideja o prvom splitskom ĐIRATONU i zašto se Crveni križ odlučio pokrenuti upravo ovakav događaj?

Ideja je krenula od jednostavnog pitanja: kako ljude potaknuti da više brinu o svom zdravlju, a da kretanje ne doživljavaju kao obvezu, trening ili natjecanje? Zaštita i unapređenje zdravlja, prevencija bolesti te promicanje navike koje dugoročno pridonose kvaliteti života važan su dio djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Split.

Tako je nastao ĐIRATON - „Tek iz zdrave navike“, događaj kojim želimo kretanje približiti svima, bez obzira na dob, kondiciju ili prethodno iskustvo. Ne morate biti sportaš niti morate trčati. Možete hodati, krenuti svojim tempom i uživati u druženju. Želimo da ĐIRATON bude više od jednodnevnog događaja. Naš je cilj potaknuti ljude da razmisle o vlastitom zdravlju i naprave nešto što mogu nastaviti i nakon 24. listopada. Jer zdrave navike ne nastaju preko noći, nego malim, svakodnevnim odlukama.

Crveni križ često povezujemo s darivanjem krvi, humanitarnom pomoći i socijalnim programima. Koliko je važna vaša uloga u promicanju zdravih životnih navika?

Briga o zdravlju ne počinje tek onda kada se pojavi problem. Jednako je važno raditi na prevenciji, informirati građane i poticati ih da preuzmu aktivnu ulogu u očuvanju vlastitog zdravlja. Kretanje je jedan od najjednostavnijih načina da učinimo nešto dobro za sebe, a ne mora podrazumijevati zahtjevne treninge ni velike promjene životnog stila. Ponekad je dovoljno više hodati, provoditi vrijeme na otvorenom ili pronaći aktivnost u kojoj ćemo uživati.

Posebno nam je važno uključiti djecu i mlade jer se zdrave navike stvaraju od najranije dobi. No, jednako je važno da u takvim aktivnostima sudjeluju roditelji, starije osobe i cijela zajednica. Djeci najbolje pokazujemo vrijednost zdravih navika vlastitim primjerom.

Upravo je to smisao ĐIRATONA, zdravlje približiti ljudima na pristupačan, pozitivan i njima blizak način. Želimo pokazati da briga o sebi može biti jednostavna, da ne mora biti skupa ni zahtjevna i da u njoj ima mjesta za svakoga.

ĐIRATON nije zamišljen kao klasična utrka. Što želite poručiti ljudima koji misle da nisu dovoljno spremni za sudjelovanje?

Želimo im poručiti da ne moraju čekati da budu spremni kako bi počeli. Upravo kretanjem postupno gradimo kondiciju i stvaramo navike koje nam mogu postati prirodan dio svakodnevice. Na ĐIRATONU nije presudno koliko ste brzi ni koliko kilometara možete prijeći. Netko će trčati, netko hodati, a netko kombinirati oboje. Svatko sudjeluje u skladu sa svojim mogućnostima, zdravstvenim stanjem i vlastitim tempom.

Zato smo i željeli događaj bez pritiska stalnog mjerenja vremena i uspoređivanja. Nagrade za najbolje mogu unijeti malo sportskog duha, ali najvažnije nam je da se ljudi osjećaju dobrodošlo i da pronađu svoj način sudjelovanja. A onima koji već dugo govore da će početi više se kretati poručila bih: nemojte čekati ponedjeljak, novu godinu ili neki idealan trenutak. Počnite s onim što možete danas. Ponekad je i kratka šetnja početak velike promjene.

Naša najveća pobjeda bit će ako netko nakon ĐIRATONA nastavi hodati, češće izlaziti u prirodu ili pronađe aktivnost kojoj će se rado vraćati.

Kakav Split želite vidjeti na Rivi 24. listopada i što biste poručili građanima koji razmišljaju o dolasku?

Voljela bih vidjeti Rivu punu ljudi, dobre energije i međugeneracijskog druženja. Djecu i roditelje koji zajedno sudjeluju, prijatelje koji jedni druge potiču, starije sugrađane koji uživaju u šetnji, sportaše koji motiviraju druge i one koji će možda upravo toga dana ponovno napraviti prvi korak prema aktivnijem životu. Želimo da to bude dan zdravlja, zajedništva i dobre atmosfere, uz ono naše splitsko „ajmo“. Dan u kojem nitko neće imati osjećaj da mora biti najbrži, najbolji ili posebno spreman da bi bio dio događaja.

Za Crveni križ posebno je vrijedno kada uspijemo okupiti ljude oko nečega što doprinosi njihovu zdravlju i kvaliteti života. Vjerujemo da se upravo kroz ovakve aktivnosti gradi zajednica u kojoj jedni druge potičemo, podržavamo i podsjećamo koliko je važno brinuti o sebi i ljudima oko sebe.

Zato pozivam sve - djecu, mlade, roditelje, starije, sportaše, rekreativce i one koji tek razmišljaju o aktivnijem životu da nam se pridruže na Rivi 24. listopada. Dođite, hodajte, trčite, družite se i uživajte.

ĐIRATON traje jedan dan, ali navika koju zajedno pokrenemo može trajati puno duže.

Detaljne informacije o programu, načinu prijave i sudjelovanju dostupne su na društvenim mrežama Crvenog križa Split i na linku .