Talijanska umjetnica Split pretvara u imaginarni krajolik: U Prostoru se otvara izložba "Prve misli svijeta"

Talijanska umjetnica Martina Cioffi predstavit će u subotu, 4. srpnja, u kreativnom hubu Prostor u Splitu novu prostornu instalaciju pod nazivom "Prve misli svijeta". Otvorenje izložbe održat će se u 20 sati u Prostoru, na adresi Plančićeva 2, a rad je nastao tijekom umjetničina boravka u Splitu i istraživanja lokalnog krajolika.

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Brnistra, akant i identitet grada

U središtu izložbe nalaze se dvije biljke snažno povezane s identitetom Splita – brnistra i akant. Brnistra, čiji se zlatni cvjetovi povezuju s drevnim imenom grada, upućuje na krajolik koji je postojao prije urbanog prostora, dok akant priziva arhitektonsko nasljeđe Dioklecijanove palače i stoljetnu prisutnost njegova oblika u kamenim kapitelima. Cioffi u svom radu posebnu pažnju usmjerava na cvijet, a ne na list akanta, naglašavajući prolaznost, promjenu i mogućnost transformacije, umjesto stabilnosti i reda. Na taj način oblikuje imaginarni, predarhitektonski krajolik – prostor koji prethodi ljudskoj gradnji, ali je istodobno nadilazi.

Izložba tako sugerira duboku povezanost prirode i arhitekture, u kojoj čin gradnje ponovno postaje gesta rasta.

Izložba ostaje otvorena do 7. kolovoza

Izložba "Prve misli svijeta" ostaje otvorena do 7. kolovoza, a posjetitelji je mogu razgledati svakim radnim danom od 10 do 19 sati. Martina Cioffi rođena je 1991. godine u talijanskom Comu, a diplomirala je 2016. na Akademiji likovnih umjetnosti Brera u Milanu. Njezina umjetnička praksa razvija se kroz site-specific instalacije i keramičke skulpture, s naglaskom na promatranje biljnog svijeta kao simbola otpornosti i transformacije.

Odabrana je za 63. nagradu Faenza u Međunarodnom muzeju keramike u Faenzi te za nagradu Pini Art. Među njezinim novijim projektima ističu se stalno umjetničko djelo Regina za regionalni park Monte Barro, samostalna izložba Hortus Nocturnus u SpazioSERRA-i, sudjelovanje u rezidencijalnom programu A dimora u Firenci te site-specific intervencija Diorama za galeriju Platea u Lodiju.

Prostor slavi peti rođendan

Izložba Martine Cioffi dio je programa proslave petog rođendana kreativnog huba Prostor, koji će se u subotu, 4. srpnja, obilježiti cjelodnevnim programom od 14 do 21 sat.

Program počinje u 14 sati pop-up specialty coffee kutkom koji priprema Carlos Rojas, uz razmjenu knjiga i biljaka. Od 16 do 21 sat održavat će se kolektivni junk journaling, otvoreno kreativno druženje na kojem će posjetitelji moći izraditi vlastite stranice za dnevnik ili doprinijeti zajedničkom zidu i knjizi u nastajanju. Večernji dio programa započinje u 19 sati druženjem uz hranu, piće i glazbu DJ-a Sant Nieta, nakon čega će u 20 sati biti otvorena izložba "Prve misli svijeta". Nakon 21 sat proslava se nastavlja u obližnjoj Lučici na KLFM-ovu programu Radio u suton.