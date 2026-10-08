Talijani zasuli Meloni pitanjima nakon summita u Splitu: „Kako je moguće da je kod nas benzin 2,20 eura, a u Hrvatskoj 1,74?”

Talijanska premijerka Giorgia Meloni oglasila se na društvenim mrežama nakon sudjelovanja na summitu MED9 u Splitu, na kojem su se okupili čelnici europskih mediteranskih zemalja. Uz objavljeni video osvrnula se na ključne teme sastanka, no jedan od komentara privukao je pozornost zbog usporedbe cijena goriva u Italiji i Hrvatskoj.

„Danas u Splitu na summitu MED9, zajedno s čelnicima europskih mediteranskih zemalja. U središtu razgovora bili su veliki zajednički izazovi: sigurnost i konkurentnost Europe, energetika, upravljanje migracijskim tokovima, proširenje na zapadni Balkan i situacija na Bliskom istoku”, napisala je Meloni.

Naglasila je i stratešku važnost Mediterana za Europu, poručivši kako će Italija nastaviti raditi na tome da to područje zauzme još važnije mjesto u europskim politikama i prioritetima.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

No, dok je talijanska premijerka govorila o velikim europskim izazovima, jedan od korisnika društvenih mreža postavio joj je pitanje koje se odnosi na svakodnevne troškove građana.

„Dobra večer, predsjednice. Morate mi objasniti zašto se u Italiji benzin plaća 2,20 eura, a u Hrvatskoj 1,74 eura? Kako oni uspijevaju imati takve cijene, jesu li možda čarobnjaci? Govorimo o Hrvatskoj...”, napisao je komentator.

Njegova objava otvorila je pitanje razlika u cijenama goriva između dviju susjednih zemalja, koje su obje članice Europske unije i europodručja.

Komentar je tako u prvi plan stavio pitanje koje izravno utječe na kućne budžete građana, dok su se europski čelnici u Splitu bavili širim političkim, gospodarskim i sigurnosnim izazovima.