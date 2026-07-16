Talijani ugasili 850 kamera za brzinu

Visoki talijanski sud više je puta presudio da mnoge kamere za brzinu ne ispunjavaju sve zakonske zahtjeve. To je dovelo do toga da vozači preispituju kazne.

Kako je pristizalo sve više žalbi, nekoliko općina odlučilo je ugasiti svoje kamere za brzinu do donošenja jasnijih propisa, piše Auto Motor und Sport, prenosi Revija HAK. Talijanska vlada sada je uvela nova nacionalna pravila za kamere. Od 12. srpnja sva oprema mora ispunjavati iste zahtjeve u cijeloj zemlji. Kamere se moraju testirati prije puštanja u upotrebu, a zatim redovito provjeravati kako bi se osigurala točnost mjerenja. Nova pravila također postavljaju veće tehničke zahtjeve pred kamere kako bi pravilo identificirale registarsku pločicu. Nadalje, ako se oprema obnovi ili ažurira, mora proći nove provjere prije nego što se ponovno može koristiti.

Talijanski ministar infrastrukture Matteo Salvini kaže da bi se kamere za brzinu trebale koristiti za poboljšanje sigurnosti na cestama, a ne za prikupljanje novca.

Izjava, naravno, djeluje populistički, ali prati je i tehnička eskpertiza. Reformu su pozdravile i organizacije za sigurnost na cestama i zagovornici potrošača.

Međutim, većina kamera za brzinu nije pogođena novim pravilima. Oko 3150 jedinica moći će nastaviti s radom kao i obično. Međutim, oko 850 talijanskih kamera za brzinu još ne ispunjava uvjete te su stoga ugašene – do daljnjega.