Talijani tvrde da većina radi jednu grešku sa salatom od tjestenine

Salata od tjestenine jedno je od omiljenih ljetnih jela, no mnogi nakon pripreme automatski posegnu za hladnjakom. Prema talijanskim kuharima, upravo je to najčešća pogreška zbog koje tjestenina postaje tvrda, a jelo gubi dio okusa i teksture.

Poznata kuharica Giada De Laurentiis ističe da se salata od tjestenine u Italiji priprema drukčije nego što je uobičajeno u mnogim drugim zemljama. Umjesto obilja majoneze, naglasak je na jednostavnim, svježim sastojcima i kvalitetnom maslinovu ulju, piše Krstarica.com.

Prava talijanska verzija najčešće se začinjava ekstra djevičanskim maslinovim uljem ili pestom, uz malo soli, papra i nekoliko kapi limunova soka. U njoj se mogu naći cherry rajčice, svježa mozzarella, tuna, pršut, artičoke, rikola i bosiljak, dok se majoneza uglavnom izbjegava.

Zašto hladnjak nije najbolje rješenje?

Prema De Laurentiis, salatu od tjestenine najbolje je pripremiti nekoliko sati prije posluživanja i držati je na sobnoj temperaturi, a ne u hladnjaku.

Razlog leži u samoj tjestenini. Hlađenjem dolazi do procesa poznatog kao retrogradacija škroba, pri kojem se molekule škroba ponovno povezuju, zbog čega tjestenina postaje čvršća i gumasta. Sličan učinak ima i maslinovo ulje. Na niskim temperaturama ono se zgušnjava i zamućuje pa preljev više nije gladak i tekuć, već poprima zgrušanu teksturu. I sirevi, poput mozzarelle, razvijaju puniji okus kada se poslužuju na sobnoj temperaturi.

Koliko dugo može stajati izvan hladnjaka?

Stručnjaci ipak upozoravaju da se hrana ne smije predugo ostavljati na toplom, osobito tijekom ljeta kada salata sadrži lako kvarljive namirnice poput mozzarelle ili tune. Salatu je preporučljivo pripremiti dva do tri sata prije obroka i držati pokrivenu na sobnoj temperaturi. Ako se neće pojesti unutar tri do četiri sata, trebalo bi je spremiti u hladnjak kako bi se smanjio rizik od razvoja bakterija.

Iako će se u hladnjaku tekstura tjestenine donekle promijeniti, sigurnost hrane uvijek bi trebala imati prednost. Zato je, ističu talijanski kuhari, najbolje unaprijed isplanirati pripremu kako bi salata bila svježa, puna okusa i poslužena u trenutku kada je najbolja.