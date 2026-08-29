Talijani podijeljeni oko Modrića: “Profesor je za katedrom”, ali Amorimov rock'n'roll mu ne odgovara

Luka Modrić je deset dana prije 41. rođendana bio starter u domaćoj pobjedi Milana nad Venezijom (2:0) u drugom kolu Serie A. U prvom kolu Modrić je dobio 34 minute u pobjedi kod Torina (2:1), a sada je igrao do 74. minute.

Novi trener Ruben Amorim postavio ga je na centar uz Yunusa Musaha, a zamijenio ga je Ardon Jashari. Talijanski mediji podijeljeni su oko kvalitete Modrićeva nastupa. La Repubblica piše da je bio "savršen u sredini, posebno što se tiče čitanja igre", ali ga je ocijenila jedva prolaznom šesticom.

Opisne pohvale, ali niske ocjene

Eurosport opisno hvali Modrića: "Profesor se vratio za katedru i diktirao ritam, ne odlazeći u previsoke okretaje. Modrić još nije na maksimumu što se tiče fizičkih mogućnosti, ali opet pokazuje klasu u režiji i geometriji igre."

Gazzetta dello Sport je tijekom prijenosa mijenjala ton. U prvom poluvremenu je Milanovu dominaciju pripisivala i Modriću zbog njegova vladanja loptom te zato što je s Musahom zatvarao prolaz sredinom. Međutim, kada je Modrić izlazio, Gazzetta je napisala da je bio ispod svoje razine, prenosi Index.

"Modrić je razočarao, ali publika mu oprašta"

Corriere della Sera je najkritičniji. U podnaslovu ocjena kultni talijanski dnevnik ističe hrvatsku legendu: "Modrić je razočarao, ali publika mu oprašta."

Sky Sport Italia je Modriću također dao šesticu, kao i SportMediaset. Potonji su za Modrića istaknuli: "Amorimov rock'n'roll i njegov vrlo visoki ritam ne odgovara baš igraču starijem od 40 godina, ali i dalje je uobičajeni majstor."

Tako je podcrtano ono što se mnogi pitaju: koliko će veteranu odgovarati nogomet iznimno visokog intenziteta, kojeg preferira Ruben Amorim te igranje u sustavu 3-4-3?