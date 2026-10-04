Talijani o povijesnom hrvatskom potopu: "Ništa nije funkcioniralo, teško je ovo uopće nazvati utakmicom"

Talijanska Gazzetta nije štedjela hrvatsku reprezentaciju nakon povijesnog poraza 0:7 od Engleske na Rujevici.

„Apsolutna dominacija. Potpuna. Ponižavajuća“, tim je riječima Gazzetta opisala ono što se dogodilo u Rijeci, dodajući kako je teško utakmicu uopće nazvati pravom utakmicom jer je Engleska pokazala da je „s drugog planeta“.

Momčad Thomasa Tuchela, pišu Talijani, odigrala je utakmicu na granici savršenstva, predvođena ponovno sjajnim Harryjem Kaneom, koji je poslao još jednu snažnu poruku u utrci za Zlatnu loptu.

Napadač Bayerna otvorio je golijadu već u osmoj minuti, a zatim stigao do još jednog pogotka i nove reprezentativne „doppiette“. Kane je tako svoj učinak u engleskom dresu povećao na 89 pogodaka u 124 nastupa.

Dva je gola postigao i Bukayo Saka, koji je u nastavku bio vrlo blizu hat-tricku, no Gazzetta kao glavnog protagonista susreta izdvaja Judea Bellinghama.

Veznjak Real Madrida potpuno je dominirao u oba smjera, postigao pogodak i svojim suigračima podijelio čak tri asistencije. U strijelce su se upisali i raspoloženi Anthony Gordon te Morgan Rogers, koji je ušao s klupe.

„Katastrofalna Hrvatska“

Gazzetta naglašava kako je fantastičnoj predstavi Engleske uvelike pomoglo i izrazito loše izdanje hrvatske reprezentacije.

„Bila je to večer u kojoj domaćinu ništa nije funkcioniralo“, piše talijanski list.

Hrvatska je, prema njihovoj analizi, imala velikih problema već pri iznošenju lopte, nedostajalo joj je intenziteta, dok je obrambena igra izgledala katastrofalno.

Slabu je utakmicu odigrao i Luka Modrić, koji je zamijenjen u drugom poluvremenu.

Gazzetta posebno kritizira Martina Baturinu i Petra Sučića, navodeći kako su ih engleski veznjaci potpuno nadigrali.

Slaven Bilić pokušao je reagirati trostrukom izmjenom početkom drugog dijela, ali ni to nije donijelo nikakav preokret. Englezi su nastavili nizati prilike i pogotke te do kraja imali potpunu kontrolu nad utakmicom.

Poraz 0:7 u Rijeci tako je postao najteži poraz hrvatske nogometne reprezentacije u njezinoj povijesti.