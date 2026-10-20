Talijani istražili kako je njihov otpad završio u Lici: Pet tvrtki u spisima, 37.000 tona smeća i "vječne kemikalije" u podzemnoj vodi

Hrvatska je postala odredište za goleme količine otpada iz drugih europskih država, a slučaj Gospića prerastao je u jednu od najvećih ekoloških i političkih afera posljednjih godina. Na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa PPK Velebit otkriveno je približno 37.000 tona miješanog otpada, od čega je velik dio zakopan u zemlju. Istraživanja su potvrdila onečišćenje tla i prisutnost postojanih kemijskih spojeva PFAS u podzemnoj vodi neposredno uz odlagalište.

O ovoj aferi sada je opsežnu međunarodnu istragu objavio talijanski portal Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Novinari Marta Abbà i Saša Leković istraživali su kako je otpad putovao preko granica, zbog čega je završavao upravo u Hrvatskoj te što o svemu govore talijanske tvrtke koje se spominju u istražnoj dokumentaciji. Njihovo istraživanje, objavljeno 14. listopada, donosi nove pojedinosti o poslovanju hrvatskih i talijanskih poduzetnika.

Europol: Najmanje 35.000 tona otpada i četiri milijuna eura zarade

Prema podacima Europola iz veljače 2025., kriminalna mreža osumnjičena je za organiziranje nezakonitog dopremanja i odlaganja najmanje 35.000 tona otpada iz Italije, Slovenije i Njemačke na najmanje tri lokacije u Hrvatskoj. Istražitelji procjenjuju da je takvim poslovanjem ostvarena protupravna korist od najmanje četiri milijuna eura.

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Sustav je, prema sumnjama istražitelja, funkcionirao tako da se otpad u dokumentaciji prikazivao kao neopasna plastika namijenjena recikliranju. Time su se izbjegavali stroži postupci kontrole i znatno skuplje zbrinjavanje opasnog otpada. Umjesto propisane obrade, dio materijala završavao je zakopan ili odbačen na nezakonitim odlagalištima.

U središtu hrvatske istrage nalazi se poduzetnik Josip Šincek, povezan s tvrtkom Tipos Resurs, koja je raspolagala dozvolom za gospodarenje neopasnim otpadom. Šincek je u razgovoru za OBCT odbacio tvrdnje o nezakonitom poslovanju te ustvrdio da je žrtva političke ucjene. Njegove navode tek treba razmotriti u okviru kaznenog postupka.

Važno je razlikovati brojke: Europolovih najmanje 35.000 tona odnosi se na više lokacija obuhvaćenih tadašnjom istragom, dok je približno 37.000 tona količina evidentirana stručnim vještačenjem na području Gospića. Prema kasnijem državnom planu sanacije, ukupna količina otpada koju treba ukloniti iz gospićkog kompleksa procjenjuje se na oko 44.000 tona, uključujući otpad u vrećama i objektima.

Pet talijanskih tvrtki u dokumentima: Što su odgovorile novinarima?

Posebno zanimljiv dio međunarodne istrage odnosi se na pet talijanskih tvrtki koje se u dokumentaciji i ranijim medijskim izvještajima spominju kao dobavljači otpada hrvatskoj tvrtki Tipos Resurs.

Riječ je o tvrtkama Zoffoli Metalli, Gifema, Stena Recycling, Intercommercio i Tellfer. One posluju u sektoru prikupljanja, razvrstavanja i recikliranja različitih vrsta otpada, uključujući metal, električne kabele, plastiku i elektroničku opremu.

Važno je naglasiti da nijedna od tih pet talijanskih tvrtki nije kazneno optužena u ovom slučaju. Njihovo spominjanje u istražnim spisima ne znači da je utvrđena njihova odgovornost za nezakonito odlaganje otpada.

Novinari OBCT-a kontaktirali su svih pet tvrtki. Intercommercio je potvrdio poslovnu suradnju s Tipos Resursom, navodeći da im je predstavnik hrvatske tvrtke objasnio kako će se plastika koristiti za proizvodnju montažnih panela i laganog betona prema posebnoj tehnologiji.

Zoffoli Metalli odgovorila je posredstvom odvjetnika. Tvrtka tvrdi da u Gospić nikada nije slala opasni otpad, da je provjerila dozvole hrvatskog poslovnog partnera te da su njezini predstavnici obišli pogon. Navode i da otpad redovito analizira vanjski laboratorij. Novinarima nisu dostavili prijevoznu dokumentaciju niti otkrili prijevoznike, pozivajući se na povjerljivost poslovnih podataka.

Preostale tri tvrtke, Gifema, Stena Recycling i Tellfer, nisu odgovorile na novinarske upite.

Kako je otpad bez stroge kontrole prelazio granice?

Talijanska istraga upozorava na slabosti europskog sustava prekograničnog prometa otpadom. Materijal koji je klasificiran kao odgovarajuća neopasna sirovina za recikliranje može se, uz propisanu dokumentaciju, prevoziti kroz EU jednostavnijim postupkom nego opasni otpad.

Ključnu ulogu pritom imaju proizvođači i obrađivači otpada koji određuju njegovu klasifikaciju, dok nadležna tijela provode nadzor. Pogrešna ili lažna klasifikacija omogućuje da se materijal koji zahtijeva posebno postupanje prevozi pod znatno jednostavnijim uvjetima.

Prema podacima koje je OBCT dobio od talijanskog instituta ISPRA, izvoz industrijskog otpada iz Italije u Hrvatsku tijekom 2024. premašio je 120.000 tona, što je približno tri puta više nego pet godina prije. Tipos Resurs primao je otpad iz Italije tijekom više godina, a posebno velike količine evidentirane su 2023.

Takvi podaci sami po sebi ne dokazuju nezakonitost pojedinih pošiljaka, ali otvaraju pitanje učinkovitosti nadzora nad time gdje otpad završava i je li doista recikliran.

„Vječne kemikalije” pronađene u podzemlju, ali voda iz slavina nije onečišćena PFAS-om

Jedan od najzabrinjavajućih rezultata istrage odnosi se na podzemne vode uz nezakonito odlagalište u Gospiću. Vještačenjem Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu utvrđena je prisutnost PFAS spojeva, poznatih kao „vječne kemikalije” zbog njihove iznimne postojanosti u okolišu.

U jednom od uzoraka podzemne vode nizvodno od odlagališta izmjerena je ukupna koncentracija od 200,5 nanograma po litri. Riječ je o vrijednosti približno dvostruko većoj od granične vrijednosti za zbroj određenih PFAS spojeva u vodi namijenjenoj ljudskoj potrošnji. Međutim, uzorak je uzet iz mjerne bušotine uz odlagalište, a ne iz sustava javne vodoopskrbe.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo 14. listopada objavio je da u 171 analiziranom uzorku vode iz javnih vodoopskrbnih sustava PFAS spojevi nisu pronađeni iznad granice određivanja. Dosadašnji nalazi, dakle, ne potvrđuju onečišćenje pitke vode ovim kemikalijama, ali potvrđena prisutnost PFAS-a u neposrednoj blizini odlagališta zahtijeva daljnji nadzor i sanaciju.

Deseci tisuća građana na ulicama, istraga se širi

Razmjeri afere izazvali su snažne reakcije hrvatske javnosti. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je u rujnu veliki prosvjed u Zagrebu, na kojem su se okupili deseci tisuća građana, zahtijevajući uklanjanje nezakonitog otpada, utvrđivanje odgovornosti i djelotvorniji nadzor nad odlagalištima diljem Hrvatske.

USKOK je 10. listopada 2026. objavio novo proširenje istrage na još pet osoba i četiri pravne osobe. Istražuju se sumnje na teška kaznena djela protiv okoliša, krivotvorenje dokumentacije i djelovanje u sastavu zločinačkog udruženja.

Cijeli slučaj otvorio je i pitanje institucionalne odgovornosti. Tko je odobravao poslovanje, tko je kontrolirao stvarne količine i sastav otpada te jesu li državne službe pravodobno reagirale na upozorenja?

Sanacija je počela, ali propao je još jedan važan natječaj

Vlada je pokrenula aktivnosti na sanaciji gospićkog odlagališta, a plan predviđa četiri faze uklanjanja opasnog i neopasnog otpada. Započelo je privremeno prekrivanje zakopanog materijala zaštitnom folijom, kao i odvoz dijela neopasnog otpada iz velikih vreća.

Međutim, 15. listopada dogodio se novi zastoj. Tvrtka CE-ZA-R povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za uklanjanje 4.500 tona rasutog opasnog otpada, zbog čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio poništenje tog postupka javne nabave.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je da država namjerava pokrenuti novi postupak te da zastoj ne bi trebao bitno utjecati na planirane rokove. Prema podacima iznesenima 15. listopada, dotad je uklonjeno oko 200 tona neopasnog otpada.

Ministrica je potvrdila i da Hrvatska razgovara s Europskom komisijom o prekograničnom prometu otpada te da će se razmatrati mogućnost potraživanja troškova sanacije od odgovornih sudionika, uključujući one iz inozemstva.

Slučaj Gospića tako je prerastao okvire lokalne ekološke afere. Pokazao je koliko velike posljedice mogu nastati kada se prekogranični promet otpada, gospodarski interesi i nedostatan nadzor nađu u istom lancu. Za građane Like, međutim, najvažnije pitanje ostaje jednostavno: kada će sav otpad biti uklonjen i tko će na kraju platiti račun?