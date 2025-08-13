Talijani hvale ljepotu plovidbe Istrom, ali i skrivenih krajeva Hrvatske

U talijanskom mjesečniku Nautica, specijaliziranom za nautički turizam i moreplovce, objavljena je opsežna reportaža „Istria, la magia del sud” (hrv. „Istra, čarobni jug“). Ovaj putopisni članak čitatelje vodi na putovanje južnom istarskom obalom, otkrivajući spoj netaknute prirode, bogate kulturne baštine i razvijene nautičke infrastrukture, a isti je rezultat uspješne suradnje Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Italiji i Turističke zajednice Istarske županije.

„Ovo je samo jedan u nizu afirmativnih članaka koji su ove godine objavljeni na talijanskom tržištu, kako u specijaliziranim nautičkim, tako i u turističkim časopisima. Posebno nas veseli što je hrvatska obala, a osobito Istra, prepoznata kao atraktivna i kvalitetna destinacija među talijanskim čitateljima i ljubiteljima nautike. Vjerujemo da će dodatnu vidljivost naše zemlje potaknuti i nautička kampanja koju HTZ provodi na tržištu Italije tijekom ovog kolovoza“, izjavila je Viviana Vukelić, direktorica Predstavništva HTZ-a u Italiji, dodajući kako su Talijani u dosadašnjem dijelu godine u Hrvatskoj ostvarili porast od 1% u dolascima i 1% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje lani.

Spomenuti putopis započinje posjetom Brijunskom otočju, koje se nalazi svega dvije nautičke milje od ribarskog mjesta Fažane, a nastavlja se prema Puli. Posebno se ističu pulska Arena, Augustov hram, Slavoluk Sergijevaca, Muzej istarskog maslinovog ulja te Arheološki muzej Istre.

Reportaža posvećuje velik prostor prirodnim ljepotama južne Istre, među kojima su stijene Mala i Velika Kolumbarica. U fokusu je i svjetionik Porer koji dominira morskim horizontom sa svojih 35 metara visine te Medulinski zaljev, idealan za opuštajuće plovidbe. Nautica 760_Istria del Sud_agosto 2025

Cijelo područje prikazano je kao kombinacija prirodnih ljepota, kulturno-povijesne ostavštine i modernih marina koje omogućuju sigurno, jednostavno i ugodno krstarenje. Reportaža obuhvaća i korisne informacije za nautičare – popis marina, preporuke restorana, hotela te ističe otvaranje Hotela Monumenti, prvog hotela s pet zvjezdica u Puli, kao značajnu novost na luksuznoj turističkoj sceni Istre.

Dodajmo kako je osim u magazinu Nautica, posebnost hrvatskih jadranskih destinacija dočarana i u talijanskom dnevnom listu Il Messaggero. Il Messaggero 31.7.2025.

Naime, aktualna HTZ-ova kampanja „Pomalo“ potaknula je objave u talijanskim medijima, dodatno osnažujući interes za prirodne ljepote i autentična iskustva u nerazvikanim, skrivenim mjestima naše zemlje.

Tako se u članku “Croazia, piccoli paradisi, grandi meraviglie” (hrv. „Hrvatska – skriveni rajevi, velika čuda prirode“), autorica osvrće na sve popularniji trend sporog putovanja te u prvi plan stavlja Martinšćicu na otoku Cresu, Kali na otoku Ugljanu, Zlarin, Jelsu na otoku Hvaru i Lopud.