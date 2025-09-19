Taksisti nakon upita o koncesiji prijetili splitskoj novinarki: "Pukanić je izgubio glavu zbog toga". Oglasio se HND

U splitskoj trajektnoj luci skupina taksista verbalno je napala novinarku Dalmatinskog portala Gabrijelu Radanović, dok je provjeravala dojave da putnicima naplaćuju višestruko veće cijene kao i to imaju li važeće koncesije poslovanja u trajektnoj luci.

Umjesto odgovora, uslijedile su salve uvreda i prijetnji: nazivali su je “psihopatkinjom”, “zlim komunjarskim zlom”, spočitavali izgled i privatni život, a zatim prelazili i na vulgarne “galantne ponude”. Hvalili su se zaradom od nekoliko tisuća eura dnevno, a jedan od njih poznat je po tome da je turistima naplatio 640 eura vožnju do hotela na Čiovu.

Najglasniji taksist otišao je i korak dalje: “Znaš koliko vi novinari života dovedete do ruba živaca? Imat ćeš dicu i želim da vam se sve vrati na dici… Ivo Pukanić je izgubio glavu radi toga.”

Novinarka naglašava da se ne radi o svim taksistima, nego o pojedincima, no njihovo ponašanje, kako upozoravaju i koncesionirani vozači, postalo je svakodnevica u splitskoj luci.

Ovako sramotno i nedopustivo vrijeđanje s prijetnjama danas je osudilo Hrvatsko novinarsko društvo.

"Hrvatsko novinarsko društvo (HND) osuđuje pokušaj zastrašivanja te prijetnje i uvrede kojima je, obavljajući novinarski posao, bila izložena naša kolegica Gabrijela Radanović, novinarka Dalmatinskog portala i članica HND-a. Kolegica Radanović je na poziv zaposlenika Jadrolinije i Lučke uprave radila na priči o nelegalnim taksistima u Splitu, koji pred očima cijele države i njezinih institucija pljačkaju turiste. Tijekom obavljanja novinarskog posla naša je kolegica od skupine ilegalnih taksista bila izložena ozbiljnim prijetnjama po njezinu sigurnost i život, salvama uvreda i najgorim seksističkim ispadima.

Hrvatsko novinarsko društvo je iznimno zabrinuto zbog svega navedenog te traži nedvosmislenu reakciju nadležnih institucija prema osobama koje su se nasilno ponašale prema našoj kolegici, koja im se pritom jasno predstavila kao novinarka. Napad na novinare i novinarke ujedno je i napad na javnost, koja ima pravo na točne i provjerene informacije.

Napad na novinarku Gabrijelu Radanović je još jedan dokaz opasne atmosfere u kojoj rade naše kolegice i kolege, posebno oni u lokalnim i regionalnim medijima. Zabrinuti smo što se preko ovakvih napada prelazi olako, a postali su, na žalost, dio novinarske svakodnevice. HND ne može i neće prihvatiti da se takvo stanje normalizira", stoji u današnjem priopćenju HND-a.