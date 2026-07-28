Taksist u Splitu udario pješakinju na zebri i pobjegao, policija traži svjedoke

Splitska policija pozvala je građane da pomognu u rasvjetljavanju prometne nesreće u kojoj je na pješačkom prijelazu ozlijeđena 31-godišnja žena, a vozač je nakon sudara napustio mjesto događaja.

Nesreća se dogodila 6. srpnja oko 23.15 sati u Ulici Put Radoševca, južno od kućnog broja 2, no policiji je prijavljena tek jučer.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, ženu je na obilježenom pješačkom prijelazu udario automobil koji je imao oznaku "TAXI" na crnoj podlozi. Vozač je, kako navode iz policije, prednjim desnim dijelom vozila udario pješakinju u desnu stranu tijela, nakon čega se udaljio s mjesta nesreće, ne zaustavivši se.

Policija poziva građane na suradnju

Kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i identificirali vozača, iz policije pozivaju sve koji su svjedočili nesreći ili raspolažu korisnim informacijama da se jave.

Građani se mogu osobno obratiti Postaji prometne policije Split ili nazvati na brojeve 021/504-010 i 021/504-036. Policija ističe kako bi svaka informacija mogla biti važna za daljnje kriminalističko istraživanje.