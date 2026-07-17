Taksiranje se ne isplati? U Splitu podignuta optužnica, u par mjeseci utajio preko 600 tisuća eura poreza!

Pa kažu kako se taksiranje ne isplati, kako se prevoze turisti i domaći za nehumano niske naknade koje ne mogu pokriti ni troškove goriva...

Slučaj 29-godišnjaka sa splitskog tužiteljstva sugerira sasvim drugačije stanje. Podiglo je naime Županijsko državno odvjetništvo optužnicu protiv muškarca zbog nekoliko kaznenih djela, a ukupna je šteta preko milijun eura! U samo par mjeseci ljeta Gospodnjeg 2023. godine.

Ajmo redom, optužnica naime ima tri točke, a za svaku može dobiti kaznu od pristojnog vremena iza rešetaka. Makar, može biti oslobođen kao nedavno Nevenka Bečić...

Tereti se da je kao direktor i stvarni voditelj poslovanja od 9. svibnja do 27. rujna 2023. godine predizao s bankomata novčane iznose s računa svoje j.d.o.o. tvrtke koje je trošio privatno, izbrisavši granicu između firme i privatnog: tako je 'jadnu' firmu kako se u slengu zovu jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, oštetio za gotovo 600 tisuća eura! U nepunih pet mjeseci!

To je zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, a druga točka optužnice tereti ga za klasičnu utaju poreza.

Prema splitskom tužiteljstvu, 29-godišnjak od 1. lipnja 2023. do 30 rujna iste godine, 'u nakani da izbjegne plaćanje poreznih davanja', nije prijavio sve objavljene vožnje. I to 816 tisuća eura vrijednih vožnji! Pa je tako oštetio proračun za 204 tisuće eura PDV-a, stoji u optužnici. Nije prijavio ni plaćanja koja mu je obavio Bolt (u iznosu od 546 tisuća eura) i ona od Ubera (1.162.336 eura, dakle gotovo 1,2 milijuna) pa je tako utajio još 427 tisuća eura PDV-a.

Ponovimo, svi ti milijuni 'okrenuli' su se u četiri ljetna mjeseca 2023. godine.

Konačno, optužnicom mu se stavlja na teret kazneno djelo povrede vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Jer naravno da mu je koncem 2023. godine sve do svibnja 2024. godine stigla u kontrolu Porezna, a tijekom njihovog nadzora 'u nakani da prikrije stvarno stanje, kretanje sredstava i uspjeh poslovanja', okrivljeni je sakrio poslovne knjige te dokumentaciju jednostavno nije dostavio poreznicima...

Dobro, sad će trebati još koja godinica da taj slučaj pravomoćno završi, ali da se eto zaključiti kako poslovanje s Boltom i Uberom ipak nije tako sirotinjski kako se pokušava prikazati.