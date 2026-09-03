Tajna vitalnosti krije se u mišićima: Ovo je metoda koja ih gradi u 20 minuta

Malo tko primijeti trenutak kada tijelo počne tiho gubiti mišić. Nema upozorenja, samo sporiji metabolizam, slabija leđa i osjećaj da forma izmiče. A mišići najviše odlučuju kako ćemo stariti.

Nakon tridesete čovjek u prosjeku svake godine gubi dio mišićne mase, a proces se ubrzava ako se mišić ne potiče. To nije pitanje izgleda. Mišić je metabolički aktivno tkivo koje drži kralježnicu uspravnom, čuva ravnotežu i određuje koliko ćemo biti snažni i pokretni u godinama koje dolaze. Struka ga sve češće naziva jednim od najpouzdanijih pokazatelja dugovječnosti.

Problem je što se mišić ne održava sam, a klasičan način njegova jačanja traži nekoliko sati tjedno kojih uspješni ljudi jednostavno nemaju.

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Trening koji radi iznutra

Upravo tu ulazi tehnologija koja se u rehabilitaciji i oporavku koristi već desetljećima, a u Hrvatskoj ju je u svrhu treninga prvi primijenio SpeedFit, danas najveći domaći lanac EMS studija, koji je u sedmoj godini poslovanja upravo otvorio sedmu lokaciju u Splitu i najavio osmu za sljedeći mjesec.

Umjesto da mišić potičete samo pokretom i opterećenjem, posebno odijelo šalje impulse koji ga aktiviraju iznutra, do 85 puta u sekundi i u svim skupinama istovremeno. Zbog toga dvadeset minuta odrađuje ono za što bi u teretani trebalo znatno više vremena.

„Izgled je ono što ljude dovede, a zdravlje i bolji osjećaj u svome tijelu ono zbog čega ostanu. Mišić radi oboje, oblikuje tijelo danas i čuva vitalnost za sutra, i jedino je tkivo koje možemo svjesno graditi u svakoj dobi. To je ono što želimo vratiti u fokus i o čemu svakodnevno educiramo naše klijente“, kaže Zorica Šimić, osnivačica SpeedFita.

Učinak koji se brzo osjeti

Za ljude koji dane provode za stolom učinak se osjeti brzo. SpeedFit trening aktivira i one duboke mišiće koji stabiliziraju kralježnicu, a u svakodnevnom sjedenju gotovo se ne angažiraju, pa mnogi klijenti već nakon nekoliko tjedana primijete uspravnije držanje i manje napetosti u leđima.

Svaki program počinje procjenom i prilagođava se pojedincu, pa ga jednako dobro podnose oni koji dugo nisu vježbali i oni koji već imaju kondiciju.

„Najveća vrijednost nije u brzini, nego u tome što ljudi konačno ostanu dosljedni, jer im trening napokon stane u život“, dodaje Šimić.

Bez prave prehrane nema rezultata

No ne postoji trening koji djeluje sam. Mišić se gradi tek kada se treningu pridruže prehrana, odmor, a osobito dovoljan unos proteina, jer su oni gradivni materijal od kojeg mišićno vlakno nastaje i obnavlja se. Bez njih tijelo nema od čega popraviti ono što trening potiče, pa i najintenzivnija sesija ostaje bez punog učinka.

Zato SpeedFit uz svaki program prati i prehranu, jer se trajna vitalnost gradi jednako u studiju i za stolom.

SpeedFit franšiza po prvi je put stigla i u Split, a svoj je prvi splitski studio otvorila na Poljičkoj cesti 39. Tako svi koji žele isprobati ovu metodu treninga više ne moraju izvan Splita – EMS trening u trajanju od svega 20 minuta sada mogu iskusiti i u svom gradu te se sami uvjeriti kako ovakav koncept funkcionira.

Probni trening moguće je dogovoriti putem stranice ili izravno u splitskom studiju.