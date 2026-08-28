Tajna uklesana u kamen: U Hvaru predavanje o grafitu križa starom više od pet stoljeća

U Ljetnikovcu Hanibala Lucića u Hvaru početkom rujna održat će se znanstveno-popularno predavanje koje će publiku povesti nekoliko stoljeća u prošlost. Arhitekt Ivo Štambuk, d.i.a., predstavit će temu "Grafit uklesan u kamen", posvećenu uklesanom grafitu križa koji potječe iz 15. stoljeća. Predavanje će se održati u utorak, 1. rujna 2026. godine, s početkom u 20.30 sati, u Ljetnikovcu Hanibala Lucića u Hvaru.

Trag iz 15. stoljeća

U središtu predavanja bit će zanimljiv povijesni trag – grafit križa uklesan u kamen, koji se danas nalazi u Velom Grablju, dok izvorno potječe iz Sućurja.

Ivo Štambuk publici će približiti okolnosti nastanka i značenje ovog vrijednog kamenog zapisa te njegov povijesni i kulturni kontekst.

Događanje se održava u prostoru Ljetnikovca Hanibala Lucića, a na plakatu predavanja istaknut je i Muzej hvarske baštine Hvar. Organizatori pozivaju sve zainteresirane ljubitelje povijesti, baštine i lokalnih zanimljivosti da im se pridruže na ovoj večeri posvećenoj jednom neobičnom svjedoku prošlosti.