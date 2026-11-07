Tajna služba uhitila muškarca kod Bijele kuće: Tvrdio da su mu glasovi naredili da ubije Trumpa

Američka tajna služba uhitila je muškarca u blizini Bijele kuće nakon što su agenti u njegovu automobilu pronašli tri komada vatrenog oružja i više desetaka komada streljiva. Osumnjičeni je, prema tvrdnjama američkih vlasti, izjavio da je čuo glasove koji su mu govorili da mora doći u Washington i ubiti američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Kako prenosi britanski The Guardian, pozivajući se na Associated Press, do uhićenja je došlo u četvrtak navečer, 5. studenoga, kada su agenti Tajne službe primijetili muškarca koji se sumnjivo ponašao u parkiranom automobilu nedaleko od Bijele kuće.

Kada su mu prišli, muškarac im je, prema priopćenju američkog Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS), rekao da čuje glasove koji su ga naveli da otputuje u američku prijestolnicu i ubije predsjednika Trumpa.

Tijekom daljnje provjere agenti su otkrili da je automobil u kojem se nalazio prijavljen kao ukraden. Pretragom vozila pronađena su tri komada vatrenog oružja te više desetaka komada streljiva.

Osumnjičeni je državljanin Venezuele

Američke vlasti identificirale su uhićenog muškarca kao Ronnyja Yordrixa Guanipu Chrinosа, državljanina Venezuele.

Prema informacijama Ministarstva domovinske sigurnosti, osumnjičeni je u Sjedinjene Američke Države nezakonito ušao preko savezne države Texas u ožujku 2024. godine.

Protiv njega su podignute optužbe, a nakon uhićenja predan je u nadležnost američke Službe saveznih maršala (US Marshals Service).

The Guardian navodi kako ovo nije prvi slučaj u kojem su američke sigurnosne službe uhitile osobe zbog prijetnji Donaldu Trumpu ili članovima njegove obitelji otkako se prošle godine vratio na predsjedničku dužnost.

Bijela kuća nije željela zasebno komentirati najnoviji incident. Umjesto toga, novinare je uputila na Ministarstvo domovinske sigurnosti i američku Tajnu službu.