Tajna imena Mosor: Zovemo ga tako već stoljećima, a njegovo podrijetlo moglo bi biti ilirskog podrijetla

Pogledajte sa splitske Rive prema istoku. Iza gradskih krovova, nebodera i dalekovoda uzdiže se golemi kameni masiv koji već tisućljećima dominira krajolikom. Za Splićane je Mosor mnogo više od planine. On je orijentir, izletište, dio identiteta, svojevrsni prirodni barometar, ali i svakodnevna kulisa života. Kada mu vrhove prekrije snijeg, jasno je da je zima pokazala zube, a kada se nad njegovim grebenima nagomilaju tamni oblaci, mnogi već očekuju promjenu vremena.

Mosor se od područja Kliških vrata pruža prema jugoistoku, sve do doline Cetine. Njegov najviši vrh, Veliki Kabal, doseže 1339 metara nadmorske visine. Iako nije najviša dalmatinska planina, malo koja ima tako snažnu povezanost s gradom u svojem podnožju. Ime Mosor izgovaramo gotovo svakodnevno, kao što izgovaramo Marjan, Žrnovnica ili Poljica, a da pritom uglavnom ne razmišljamo o njegovu podrijetlu.

No otkud zapravo dolazi to ime? Je li riječ o staroj hrvatskoj riječi, latinskom nazivu koji su ostavili Rimljani ili mnogo starijem jezičnom nasljeđu? Jedna popularna priča govori o „zlatnoj planini“, ali ozbiljnija jezikoslovna istraživanja otvaraju znatno složeniju i zanimljiviju mogućnost. Prema njoj, ime Mosora moglo bi biti starije od dolaska Slavena na istočnu obalu Jadrana, a možda je povezano s vodom koja izvire u podnožju planine.

Upravo ta mogućnost vodi nas u svijet predslavenskih jezika, drevnih stanovnika Dalmacije, srednjovjekovnih isprava i imena koja su se prenosila s jedne zajednice na drugu. Pokazuje se da iza naizgled jednostavnog pitanja o nazivu planine stoji povijesna zagonetka na koju ni današnja znanost nema potpuno siguran odgovor.

1. Mosor pod snijegom snimljen iz Žrnovnice. Foto: Niko Barbarić

Mosor nije samo kod Splita: isto ime nalazi se od Bosne do Srbije

Jedan od najzanimljivijih argumenata u raspravi o podrijetlu Mosora jest činjenica da se isti ili vrlo sličan naziv pojavljuje na više mjesta na Balkanu. Mosor se tako spominje na području Kupresa, kod Travnika i na drugim lokacijama u Bosni i Hercegovini. Poznati su i srodni zemljopisni nazivi u Crnoj Gori, dok jedan od vrhova Suve planine kod Niša u Srbiji također nosi ime Mosor. Pojavljuju se i izvedenice poput Mosorja, Mosorovca i Mosorovića.

Za jezikoslovce takva rasprostranjenost može biti vrlo važna. Ako se sličan naziv ponavlja na udaljenim područjima, osobito kada označava istu vrstu zemljopisnog objekta, postoji mogućnost da je nekoć bio povezan s općom riječi za određeni oblik krajolika. U slučaju Mosora to bi mogla biti riječ za brdo, planinu ili neku prepoznatljivu osobinu uzvisine. Takav obrazac otvara pitanje je li riječ nekoć bila znatno raširenija nego što bismo zaključili promatrajući samo današnji hrvatski jezik.

Međutim, rasprostranjenost imena može se objasniti na više načina. Moguće je da su neka mjesta sačuvala vrlo stara predslavenska imena, ali i da je određena stara riječ poslije ušla u slavenski jezik te se ponovno upotrebljavala za imenovanje različitih uzvisina. U tom slučaju dva udaljena Mosora ne bi nužno morala nositi neprekinuto naslijeđena imena iz istoga prapovijesnog razdoblja. Moguće je i da pojedini slični nazivi imaju različito podrijetlo.

U stručnoj su literaturi zato razmatrana i druga tumačenja. Neki su istraživači naziv povezivali s indoeuropskim korijenima koji se odnose na veličinu, dok su se u raspravama o srodnim imenima pojavljivale i usporedbe sa starijim slavenskim te germanskim jezičnim elementima. Takvi prijedlozi pokazuju širinu problema, ali nijedan nije donio konačno i općeprihvaćeno rješenje.

Najvažnije je da se imena ne uspoređuju samo prema izgledu ili izgovoru. Potrebno je proučiti njihove najstarije zapise, prostorni raspored, značenje, glasovne promjene i povijest jezika na području na kojem se pojavljuju. Bez toga postoji opasnost da sličnost koja nam se učini očitom bude samo slučajna.

Trpimirova darovnica: Mosor u jednom od najvažnijih dokumenata hrvatskog srednjovjekovlja

Jedan od ključnih tragova u istraživanju imena Mosor nalazi se u Trpimirovoj darovnici, važnoj ispravi rane hrvatske povijesti. Dokument se tradicionalno datira 4. ožujka 852. godine, iako pojedini povjesničari predlažu drukčiju dataciju, uključujući 841. godinu. Darovnica se povezuje s hrvatskim knezom Trpimirom i odnosima njegove vlasti sa splitskom Crkvom, a njezin sadržaj pruža vrijedan uvid u posjede, društvene odnose i političke prilike ranoga srednjeg vijeka.

U dijelu darovnice nalazi se izraz nomina servorum de Masaro, koji se odnosi na imena ljudi povezanih s Mosorom. Posebno je zanimljivo što dokument, osim vladara i crkvenih dostojanstvenika, spominje i ljude koji su pripadali tadašnjem zavisnom stanovništvu. Njihova su imena vrlo vrijedan trag o društvenim odnosima i osobnim imenima toga vremena. Ujedno nam pokazuju kako se u zapisanoj povijesti ponekad sasvim usput sačuvaju podaci o ljudima koji inače ne bi ostavili gotovo nikakav trag.

Za proučavanje naziva planine najvažniji je oblik Masaro. On se razlikuje od današnjeg Mosor, ali je dovoljno blizak da predstavlja važan dio povijesti njegova imena. U drugim se srednjovjekovnim zapisima pojavljuju i oblici Massaro, Massarus, Mazarum te latinizirani izrazi koji naziv povezuju s planinom ili planinskim područjem. Ti zapisi omogućuju jezikoslovcima da istražuju kako se ime moglo mijenjati tijekom stoljeća.

Ipak, uz Trpimirovu darovnicu nužno je spomenuti ozbiljan povijesni problem. Njezin izvornik nije sačuvan, a najstariji poznati prijepis nastao je tek 1568. godine. Zbog velikog vremenskog razmaka između pretpostavljenog nastanka isprave i sačuvanih prijepisa, povjesničari dugo raspravljaju o njezinoj vjerodostojnosti, pojedinim dijelovima teksta i mogućim kasnijim intervencijama.



3. Trpimirova darovnica – povijesni prijepis dokumenta koji spominje Masaro

Ovo je posebno vrijedna ilustracija jer je povezana s najstarijim srednjovjekovnim zapisima imena. Darovnica sadrži izraz nomina servorum de Masaro. Izvornik iz 9. stoljeća nije sačuvan; najstariji poznati prijepis potječe iz 1568. i čuva se u Kaštel Sućurcu.

U znanstvenoj literaturi postoje argumenti da darovnica sadrži autentičnu povijesnu jezgru, ali to ne znači da svaki njezin redak možemo bezrezervno pripisati devetom stoljeću. Upravo je popis osobnih imena povezanih s Mosorom jedan od dijelova koji se koriste u raspravama o starosti njezina sadržaja. U svakom slučaju, zapis Masaro ostaje iznimno važan za proučavanje srednjovjekovne povijesti naziva planine.

Zagonetni Musaro: je li Mosor spomenut još prije hrvatskih knezova?

Moguće je da se naziv Mosora pojavljuje u pisanoj tradiciji starijoj od Trpimirove darovnice. U geografskom djelu poznatom kao Kozmografija Anonimnog Ravenjanina nalazi se zapis Unione id est Musaro. Djelo pripada ranosrednjovjekovnoj geografskoj tradiciji i sadrži brojne nazive naselja, područja i drugih zemljopisnih objekata, među kojima su neki preuzeti iz starijih izvora.

Oblik Musaro na prvi pogled izrazito podsjeća na srednjovjekovni Masaro i današnji Mosor. Upravo zato privukao je pozornost istraživača koji se bave povijesnom toponimijom Dalmacije. Međutim, Dubravka Ivšić upozorava da nije sigurno odnosi li se navedeni zapis na planinu, budući da se u tom dijelu djela najvjerojatnije navode naselja.

Postoji mogućnost da je riječ o naselju na području mosorskih padina. U literaturi se razmatrala i pretpostavka o njegovu smještaju na prostoru Srednjih Poljica, možda u okolici današnjeg Sitna. Ako bi se takva identifikacija jednom pouzdano potvrdila, dobili bismo vrijedan trag o starosti naziva Mosor i njegovoj uporabi u razdoblju prije najpoznatijih hrvatskih srednjovjekovnih isprava. Zasad, međutim, ta mogućnost ostaje otvorena.

Zanimljiv dodatni trag dolazi i iz crkvene povijesti. U srednjovjekovnim tekstovima o svetom Dujmu, salonitanskom mučeniku i zaštitniku Splita, pojavljuje se naziv Massaron, koji se u literaturi povezuje s Mosorom. Te je tekstove u svojem poznatom djelu Illyricum sacrum obradio i prenio povjesničar Daniele Farlati. Iako se predaja odnosi na događaje iz ranokršćanskog razdoblja, sačuvani životopis u kojem se taj naziv pojavljuje znatno je mlađi, zbog čega ne može poslužiti kao neposredna antička potvrda imena.

Svi ti zapisi pokazuju koliko je zahtjevno istraživati povijest jednog zemljopisnog naziva. Sličnost oblika može biti obećavajuća, ali uvijek treba utvrditi odnosi li se zapis na isti lokalitet, kada je nastao i koliko je pouzdan izvor koji ga prenosi.

4. Gračić, brežuljak na južnim padinama Mosor s crkvicom Sv. Mihovila. Arheološki lokalitet iz prapovijesti i rimskog razdoblja.. Foto: Rade Popadić

NASTAVIT ĆE SE...