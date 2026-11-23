Zemljopisna imena među najdugovječnijim su dijelovima jezične baštine. Naselja se mogu rušiti i ponovno graditi, političke granice mijenjati, a stanovništvo govoriti novim jezicima, dok nazivi rijeka, planina i područja ostaju u uporabi stoljećima ili čak tisućljećima. Novi stanovnici često preuzmu ime koje su zatekli, ne znajući njegovo izvorno značenje, a zatim ga postupno prilagode vlastitom izgovoru.

Na istočnoj obali Jadrana takvi su procesi posebno zanimljivi zbog složene povijesti naseljavanja. Predslavenske zajednice, rimska vlast, romanizirano stanovništvo, slavensko doseljavanje i kasniji povijesni utjecaji ostavili su brojne tragove u jeziku. Pojedina imena mjesta pritom nisu jednostavno nestajala nakon velikih povijesnih promjena. Nastavljala su živjeti u svakodnevnom govoru, čak i kada se njihovo prvotno značenje potpuno izgubilo.

Kako ime planine može nadživjeti narode i jezike?

Upravo to čini Mosor zanimljivim predmetom onomastičkih istraživanja. Dubravka Ivšić u svojem znanstvenom radu upozorava da su pouzdano predslavenska imena planina na hrvatskom prostoru razmjerno rijetka. Za Mosor postoje pokazatelji koji govore u prilog mogućnosti takva kontinuiteta, osobito kada se razmatraju stariji oblici imena i njihov glasovni razvoj. Ipak, pojedinosti nisu potpuno razjašnjene, a nesigurnost ranih pisanih potvrda dodatno otežava donošenje konačnog zaključka.

Ovdje valja razlikovati dva pitanja koja se u popularnim prikazima često poistovjećuju. Prvo je koliko je ime Mosor staro i je li postojalo prije doseljavanja Slavena. Drugo je što je to ime u početku značilo i kojem je jeziku pripadalo. Za pretpostavku o velikoj starosti imena postoje ozbiljni argumenti, ali njegovo značenje i dalje ostaje predmet rasprave.

Što o imenu Mosor danas možemo tvrditi s najvećom sigurnošću?

Nakon svih povijesnih, zemljopisnih i jezikoslovnih tragova, najrazumniji zaključak jest da ime Mosor ima dugu i složenu povijest, ali da njegovo izvorno značenje još nije pouzdano utvrđeno. Srednjovjekovni dokumenti bilježe oblike poput Masaro i Massaro, dok usporedna toponimija pokazuje da slična imena postoje na više mjesta na Balkanu. Pojedine glasovne osobine i povijesne okolnosti upućuju na mogućnost da je riječ o predslavenskom nazivu koji se nastavio upotrebljavati i nakon promjena stanovništva i jezika.

Tumačenje „brdo s izvorom“ posebno je zanimljivo jer povezuje jezičnu rekonstrukciju s jednom od najvažnijih prirodnih značajki prostora. Jadro i Žrnovnica nisu samo rijeke u podnožju planine, nego ključni elementi povijesti naseljavanja, razvoja gospodarstva i života na splitskom području. Ipak, čak ni tako privlačna povezanost s geografijom nije dovoljna da predloženo značenje prihvatimo kao dokazano. Za konačan zaključak bili bi potrebni čvršći jezični i povijesni dokazi.

S druge strane, popularna priča o „zlatnoj planini“ nema pouzdanu potvrdu u poznatim starim zapisima imena. Njezina vrijednost prije svega pripada području lokalne predaje i načina na koji stanovnici naknadno pokušavaju objasniti nazive čije se prvotno značenje izgubilo. Takve su priče zanimljiv dio kulturne baštine, ali ih valja jasno razlikovati od rezultata znanstvenih istraživanja.

Možda je upravo u tome najveća posebnost Mosora. Planina koju gledamo svakodnevno, čijim stazama hodamo i čije ime izgovaramo bez razmišljanja, mogla bi čuvati jedan od tragova jezičnog svijeta koji je postojao mnogo prije današnjega Splita. Ne možemo sa sigurnošću reći jesu li je tako nazivali drevni Delmati ili neki drugi stanovnici ovih krajeva, ali sama mogućnost takva kontinuiteta daje poznatom krajoliku novu povijesnu dimenziju.

Kada sljedeći put iz Žrnovnice krenemo prema mosorskim padinama, prođemo pokraj izvora Jadra ili s Rive pogledamo prema istoku, vrijedi se prisjetiti da zemljopisna imena nisu samo riječi na karti. Ona mogu biti posljednji sačuvani tragovi jezika, običaja i načina života davno nestalih zajednica. Možda nikada nećemo potpuno razriješiti zagonetku imena Mosor, ali istraživanje njegova podrijetla već nam otkriva koliko se povijesti krije u naizgled običnim riječima.

I zato je moguće da svaki put kada izgovorimo ime Mosor zapravo ponavljamo riječ koju su ljudi na ovom prostoru poznavali prije više od dvije tisuće godina. Njezino izvorno značenje još ne znamo, ali upravo ta nedorečenost podsjeća koliko je duboka i slojevita povijest krajolika koji danas smatramo svojim.