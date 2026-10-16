Tafra o incidentu u Splitu: „Pozivamo sigurnosne službe da utvrde jesu li ovo slučajni ili režirani incidenti kojima je za cilj potvrditi teze 'srpskog sveta'“

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Ivica Tafra oglasio se na Facebooku povodom incidenta u Splitu, gdje je dio navijača na putu prema Poljudu veličao Hitlera i upućivao prijetnje Židovima. U svojoj objavi osudio je takvo ponašanje, istaknuvši kako ono nema nikakve veze s vrijednostima na kojima je stvorena i obranjena hrvatska država.

„Hrvatsku su branili heroji, a sramote je huligani“, poručio je Tafra, naglasivši kako je četvrtak, 15. listopada, trebao ostati zapamćen po velikom sportskom uspjehu Hajduka, koji se nakon šesnaest godina vratio u glavnu fazu europskog natjecanja i na punom Poljudu pobijedio Ajax.

Umjesto o nogometnom uspjehu, upozorio je, govori se o sramotnim povicima dijela navijača koji su zasjenili sportski događaj.

Tafra je podsjetio na 1991. godinu i generacije navijača koje su s tribina otišle na bojišnice braniti Hrvatsku.

„Mladići iz Splita, Zagreba i svih hrvatskih krajeva branili su svoje domove, gradove i obitelji, suprotstavljajući se ideologiji mržnje. Mnogi se nisu vratili“, istaknuo je.

Naglasio je kako je Hrvatska stvorena na idealima slobode, demokracije i ljudskog dostojanstva, pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, te da veličanje nacizma predstavlja izravno vrijeđanje tih vrijednosti i žrtve hrvatskih branitelja.

„Tko u ime Hrvatske slavi bilo koji totalitarizam vrijeđa Hrvatsku i njezine branitelje i pljuje na sve koji su kroz povijest za njezinu slobodu davali živote“, poručio je Tafra, prisjetivši se i Brune Bušića, ubijenog u Parizu.

Posebno je upozorio kako takvi incidenti, prema njegovu mišljenju, idu na ruku onima koji Hrvatsku godinama pokušavaju prikazati kao fašističku državu.

„Oni koji su kreirali ovaj sramotni incident nisu naši i nisu ništa bolji od onih koji godinama grade sliku 'fašističke Hrvatske'. Pridružili su se onima koji su nam osporavali pravo na državnost i mlatili nas toljagom tobožnje ustašizacije. Njihovim lažima daju legitimitet. Nanose nam sramotu“, napisao je.

Tafra je pritom pozvao nadležne sigurnosne službe da utvrde jesu li ovakvi incidenti spontani ili organizirani, iznoseći sumnju da bi mogli biti dio pokušaja političke kompromitacije Hrvatske.

„U interesu navijača, Splita i Hrvatske pozivamo sigurnosne službe da utvrde jesu li ovo slučajni ili režirani incidenti kojima je za cilj potvrditi teze 'srpskog sveta'“, naveo je.

Na kraju je pozvao na jasnu osudu svih oblika veličanja totalitarizma, ali i na oprez prema mogućim političkim manipulacijama koje, kako smatra, koriste navijačke incidente za stvaranje negativne slike o Hrvatskoj.

Poručio je kako se ne smije dopustiti da pojedinci, skrivajući se iza navijačke strasti, kompromitiraju Split, Hajduk i hrvatsku državu te vrijednosti na kojima je ona nastala.