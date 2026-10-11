Tadić o Trumpovim potezima: "Pokazuje svoje pravo lice, cijeli njegov krug okreće se protiv Ukrajine"

Američki predsjednik Donald Trump ponovno zaoštrava pritisak na Ukrajinu, a njegovi najnoviji potezi mogli bi imati ozbiljne posljedice za odnose Washingtona i Kijeva. Nuklearni fizičar Tonči Tadić s Instituta "Ruđer Bošković" smatra da se Trump vraća politici koju je zagovarao još tijekom predsjedničke kampanje, dok istodobno približavanje Rusiji otvara niz političkih i energetskih pitanja.

Gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a, Tonči Tadić analizirao je najnoviji razvoj američko-ruskih odnosa, položaj ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog te moguće posljedice Trumpove politike za Europu.

Prema njegovim riječima, aktualni potezi američkog predsjednika Donalda Trumpa nisu iznenađujući jer predstavljaju nastavak pristupa koji je zagovarao tijekom predizborne kampanje 2024. godine, kada je tvrdio da rat u Ukrajini može završiti u samo 24 sata. Tadić smatra da je takva politika zapravo podrazumijevala pritisak na ukrajinsko vodstvo da prihvati uvjete ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Trump se vraća na tvorničke postavke"

Govoreći o Trumpovu odnosu prema Zelenskom, Tadić je istaknuo kako američki predsjednik, prema njegovoj procjeni, nikada nije u potpunosti prihvatio ukrajinskog predsjednika kao ravnopravnog političkog partnera.

Smatra da je pritisak europskih saveznika jedno vrijeme ublažio takav pristup, no najnoviji potezi Washingtona pokazuju da se američka politika ponovno mijenja na štetu Kijeva. Posebno se osvrnuo na pitanje održavanja izbora u Ukrajini tijekom rata. Takve zahtjeve smatra neprimjerenima okolnostima u kojima se zemlja nalazi, podsjećajući na primjer Velike Britanije koja tijekom Drugog svjetskog rata nije održavala parlamentarne izbore.

Pritom je usporedio djelovanje Volodimira Zelenskog s politikom britanskog ratnog premijera Winstona Churchilla, ističući da ukrajinski predsjednik nastoji gospodarski oslabiti Rusiju kako bi smanjio njezinu sposobnost nastavka rata.

Dogovor Washingtona i Moskve izaziva pitanja

Tadić se osvrnuo i na najnovije energetske dogovore između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, uključujući isporuke ruskog dizelskoga goriva američkom tržištu. Prema njegovoj procjeni, moguće je da su temelji takvog dogovora postavljeni tijekom ranijih razgovora američkih predstavnika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Smatra da Trump takvim potezima pokušava ublažiti pritisak zbog visokih cijena goriva u SAD-u, osobito uoči izbora za Kongres 3. studenoga. Istodobno upozorava na proturječje između Trumpove politike i sankcija Rusiji koje je, prema njegovim riječima, nedavno podržao američki Kongres.

Europa neće odustati od Ukrajine

Unatoč promjenama u američkoj politici, Tadić očekuje da će Europska unija nastaviti pružati financijsku i političku podršku Ukrajini. Naglašava da Bruxelles ostaje važan oslonac Kijevu, dok Trumpovi potezi, prema njegovoj ocjeni, sve više dovode u pitanje dosadašnji odnos Washingtona prema ukrajinskom vodstvu.

Podsjetio je i na proturječnost u Trumpovim stavovima prema kupnji ruskih energenata. Naime, američki predsjednik ranije je kritizirao europske države zbog nabave ruske nafte, dok sada njegova administracija sudjeluje u energetskim dogovorima s Moskvom.

"To ne sluti na dobro"

Na kraju razgovora Tadić je komentirao i izjave Elona Muska, koji je kritizirao ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Prema Tadićevu mišljenju, sve je izraženije protivljenje Ukrajini unutar političkog kruga okupljenog oko američkog predsjednika.

Upozorio je da takav razvoj događaja ne daje razloga za optimizam te izrazio nadu da bi novi sastav američkog Kongresa, nakon predstojećih izbora, mogao ograničiti pojedine Trumpove poteze. Kako piše HRT, Tadić smatra da će idući mjeseci biti posebno važni za budućnost američko-ukrajinskih odnosa, ali i za nastavak europske potpore zemlji koja se suočava s ruskom agresijom.