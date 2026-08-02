T. SILIĆ NAKON PORAZA: "Mislim da ovo ne zaslužujemo"

Hajduk je danas od 18:30 gostovao kod Varaždina u prvoj prvenstvenoj utakmici u aktualnoj sezoni, a slavili su domaćini rezultatom 2:1 odnosno pogocima Mladenovskog u 53. minuti i Mamića u 62. minuti, dok je za Hajduk zabio Pukštas u 56. minuti, a uz to Livaja nije realizirao kazneni udarac.

Utakmicu je prokomentirao vratar Hajduka Toni Silić: „Teška utakmica, mislim da smo ušli bez energije prvo poluvrijeme, iako se nije događalo puno toga. Čekali su nas u niskom bloku, čekali su tranziciju, mi smo došli možda dva puta do 16 metara. Možda smo mogli zabiti pogodak, ostalo je 0:0. Na poluvremenu smo napravili nekoliko zamjena, dogovorili smo se da ćemo izići s puno više energije, na kraju i izišli, ali primili smo dva gola ni iz čega – prvi iz prekida, drugi na našu individualnu grešku. Na kraju nam se nije htjelo vratiti.“

Što očekujete od četvrtka?

Moramo zaboraviti na putovanja, izvući energiju iz sebe i pokazati na utakmici da vrijedimo nešto, da uzmemo bodove i da pobijedimo makar to bilo teško. Dva poraza u nizu nisu ugodna, jedino je dobro što igramo svaka tri dana, nova je utakmica već za tri dana kada imamo priliku ispraviti ovaj gorak okus.

Kako komentirate bratovu utakmicu?

Brat je odradio odličnu utakmicu, donio je tri boda obranom u 90. minuti. Drago mi je zbog njega, tužan sam zbog sebe, nas, našeg Kluba, navijača. Mislim da ovo ne zaslužujemo, želimo se što prije izvući iz ove negativne serije i vratiti se pobjedama.