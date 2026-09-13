SVPETRVS hoteli: "Iz resorta evakuirano 400 gostiju i djelatnika, nema saznanja o ozlijeđenima"

Tijekom dramatičnog požara koji se sinoć proširio na područje Milne na Braču evakuirano je oko 400 gostiju i djelatnika Gava Waterman Milna Resort & Cottages, objavila je tvrtka SVPETRVS hoteli d.d.

Požar je zahvatio i područje resorta, a prema informacijama kojima kompanija trenutačno raspolaže, među njihovim gostima i zaposlenicima nema ozlijeđenih osoba.

Iz tvrtke ističu kako su gosti tijekom noći prošli kroz iznimno stresno i traumatično iskustvo te je sada glavni fokus na njihovu zbrinjavanju.

Njihovi timovi od sinoć su, navode, u stalnom kontaktu s evakuiranim gostima te im, ovisno o pojedinačnim okolnostima, pomažu pronaći alternativni smještaj na Braču ili organizirati povratak kućama.

Budući da je riječ o velikom broju ljudi koji se trenutačno nalaze na različitim lokacijama, iz SVPETRVS hotela poručuju kako situaciju kontinuirano prate i pokušavaju svakome pružiti potrebnu pomoć.

Na kompleksu Gava Waterman Milna Resort & Cottages nastala je i materijalna šteta, ali njezin opseg zasad nije poznat.

“Dok požar još uvijek traje i nadležne službe djeluju na terenu, bilo bi preuranjeno govoriti o njezinu opsegu”, poručili su iz tvrtke.

Posebno su zahvalili vatrogascima i svim žurnim službama koje su tijekom noći djelovale u izrazito teškim i opasnim uvjetima, kao i stanovnicima Brača, lokalnim institucijama, iznajmljivačima, hotelijerima i turističkim djelatnicima koji su se uključili u pomoć evakuiranim gostima.

"Naš apsolutni prioritet ostaju naši gosti i zaposlenici te ćemo nastaviti činiti sve što je u našoj moći kako bismo im osigurali potrebnu pomoć i podršku", poručuju.