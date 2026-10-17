Svježe voće i povrće nije uvijek najzdraviji izbor: Stručnjaci otkrivaju zašto smrznute namirnice ponekad imaju prednost

Mnogi ljudi pretpostavljaju da je svježe voće i povrće automatski najbolji izbor, no stvari nisu tako jednostavne.

Profesor Keshavan Niranjan sa Sveučilišta u Readingu objašnjava da voće i povrće, do trenutka kada stignu na police supermarketa, već mogu imati manje hranjivih tvari nego u trenutku berbe, prenosi N1.

Razlog je to što voće i povrće počinju gubiti dio hranjivih tvari čim se uberu, osobito vitamine C i B, koji su osjetljivi na toplinu, svjetlost i kisik.

Istraživanja pokazuju da neke vrste voća i povrća zadržavaju više hranjivih tvari kada su smrznute. Primjerice, jedno je istraživanje pokazalo da špinat tijekom tjedan dana na sobnoj temperaturi izgubi 100 posto vitamina C, u hladnjaku 75 posto, a u zamrzivaču samo 30 posto.

Zeleni grašak, brokula i mahune gube otprilike polovicu vitamina C tijekom prva dva dana nakon berbe ako se ne zamrznu, objašnjava Niranjan.

"Rekao bih da je smrznuta hrana u mnogim slučajevima svježija od takozvane svježe hrane", dodaje, piše BBC.

Je li konzervirano voće i povrće zdravo?

Voće i povrće obično se konzerviraju unutar nekoliko sati nakon berbe. Nakon zatvaranja konzerve se termički obrađuju kako bi hrana bila sigurna za konzumaciju i mogla se dugo čuvati.

Toplina može smanjiti količinu određenih hranjivih tvari, primjerice vitamina B i C koji su osjetljivi na visoke temperature, iako učinak ovisi o vrsti namirnice.

S druge strane, postupak konzerviranja može pomoći u očuvanju ili povećanju dostupnosti nekih drugih hranjivih tvari.

Primjerice, konzervirane rajčice mogu sadržavati više magnezija i likopena, snažnog antioksidansa, nego svježe rajčice, ovisno o načinu prerade.

Što je najjeftinije?

To ovisi o namirnici. Vrećica smrznutog špinata može koštati otprilike jednako kao i svježi špinat, ali će sadržavati znatno veću količinu jestivog špinata. S druge strane, konzerva rajčica iz povoljnijeg cjenovnog razreda vjerojatno će biti jeftinija od jednake količine svježih rajčica.

Konzervirano i smrznuto voće i povrće također se mogu čuvati znatno dulje od svježih namirnica, što pomaže u smanjenju bacanja hrane i dugoročnoj uštedi novca.

Ipak, svježe povrće često se prodaje po sniženim cijenama u supermarketima kada mu se približava kraj roka trajanja, pa se i tako mogu pronaći povoljne ponude.

Koje namirnice imaju najbolju teksturu?

Svježe namirnice imaju prednost kada želimo hrskavu ili čvrstu teksturu.

Konzerviranje može učiniti hranu mekšom i kašastijom, osobito povrće, dok zamrzavanje može uzrokovati stvaranje kristala leda koji oštećuju strukturu namirnice.

Najbolji načini pripreme smrznute i konzervirane hrane

Namirnice biljnog podrijetla

Smrznuto povrće može se pripremati gotovo jednako kao i svježe, samo što vrijeme kuhanja može biti dulje ili kraće, ovisno o vrsti povrća.

Kuhar Theo Michaels, autor knjige Canned, posebno preporučuje konzervirane rajčice, leću i grah.

Predlaže nekoliko načina njihove upotrebe:

U umaku bolognese polovicu mljevene govedine zamijenite konzerviranom lećom.

Konzervirani bijeli grah kuhajte s rajčicama i začinima kako biste dobili umak ili prilog uz pečenu ribu, meso ili povrće.

Konzervirane breskve, marelice ili kruške upotrijebite za pripremu slastica s mrvičastim posipom ili voćnih kompota.

Konzervirana i smrznuta riba te morski plodovi

Konzervirana riba ne svodi se samo na tunu. Inćuni su izvrstan dodatak jelima od tjestenine jer daju slan i bogat umami okus, dok je skuša vrlo svestrana i odlično se uklapa čak i u dal, jelo od mahunarki karakteristično za indijsku kuhinju.

Za one koji žele isprobati nešto neobičnije, Michaels predlaže pripremu umaka za tjesteninu kuhanjem konzerviranih rajčica, dimljenih dagnji i hobotnice.

Kada je riječ o smrznutim morskim plodovima, riba i kozice odličan su izbor za variva, curryje, slane pite i riblje popečke.

Smrznuto meso

Tekstura smrznutog mesa može se razlikovati od svježeg, ali ono i dalje zadržava bogat okus te je često cjenovno pristupačno.

Smrznuta govedina i janjetina narezane na kockice idealne su za sporo kuhanje u varivima i curryjima.

Savjeti nutricionistice: Kako najbolje iskoristiti konzervirane i smrznute namirnice?

Nutricionistica Aliya Porter podijelila je nekoliko savjeta kako izvući najviše koristi iz konzerviranih i smrznutih sastojaka.

Kombinirajte različite vrste namirnica. Dodajte konzervu miješanog graha gotovom grahu u umaku kako biste povećali raznolikost obroka.

Obratite pozornost na vlakna. Ako je konzerviranom voću uklonjena kora, sadržavat će manje vlakana. Zato ga kombinirajte sa svježim i smrznutim voćem.

Čitajte deklaracije. Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preporučuje voće konzervirano u vlastitom soku umjesto u sirupu, dok je kod povrća najbolje birati ono konzervirano u običnoj vodi, bez dodane soli.

Nemojte predugo kuhati namirnice. Smrznuto povrće već je prethodno blanširano pa mu nije potrebno dugo zagrijavanje. Predugo kuhanje može smanjiti količinu određenih hranjivih tvari.

Što je onda najbolje kupovati?

Konzervirane, smrznute i svježe namirnice mogu biti dio zdrave i uravnotežene prehrane.

Svaka od njih ima svoje prednosti, a sadržaj hranjivih tvari ovisi o samoj namirnici, ali i drugim čimbenicima, poput načina prerade i uvjeta skladištenja.

Zato svježe namirnice nisu uvijek nužno zdraviji izbor od smrznutih ili konzerviranih. Sve tri vrste mogu pridonijeti kvalitetnoj i raznovrsnoj prehrani.