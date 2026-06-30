Svjetsko zlato stiže u Mertojak, Splićani ozbiljno napadaju vrh

Završetkom prijelaznog roka spušten je zastor na domaću kuglačku sezonu 2025./26., a najveći posao odradio je splitski Mertojak. Nakon četiri sušne godine u domaćim natjecanjima, klub s Poljuda krenuo je u veliku rekonstrukciju igračkog kadra i najavio ozbiljan napad na sam vrh hrvatskog kuglanja.

Najzvučnije pojačanje je Bojan Vlakevski, iskusni hrvatski reprezentativac koji u Split stiže iz njemačkog prvoligaša VfB Hallbergmoos. Riječ je o kuglaču koji je nedavno osvojio zlatnu medalju na pojedinačnom Svjetskom prvenstvu u Schwazu, a iza sebe ima i velike uspjehe u dresu Zaprešića, s kojim je osvajao Ligu prvaka i Svjetski kup.

Velika rekonstrukcija momčadi

U Mertojaku su odlučili povući konkretne poteze nakon razdoblja u kojem su u domaćim natjecanjima dva puta završavali drugi, dva puta treći, a u četiri finala kupa poraženi su od dominantnog Zaprešića.

Klub su napustila neka važna imena. Andrej Kovač, jedan od najbitnijih igrača Mertojaka u proteklom desetljeću, karijeru nastavlja u Zadru, u koji je otišao i njegov sin, mladi Fran Kovač. Goran Pofuk ostaje u Osijeku, Marinko Matić novi je član prvoligaša Novih nada iz Požege, Danijel Čuljak preselio je u Gacku iz Otočca, dok je mladi Joško Krstulović-Opara odabrao KK Promet iz Splita kao sredinu u kojoj želi nastaviti kuglački razvoj.

Dolazak Bojana Vlakevskog svakako je najzvučniji potez prijelaznog roka, ali nije jedino veliko pojačanje Mertojaka. Žuti dres obukla su još dva hrvatska reprezentativca koja su nastupila na posljednjem ekipnom Svjetskom prvenstvu.

Dario Prađeno stigao je iz Velebita iz Otočca, dok je Luka Požega, dosadašnji član zagrebačke Grmoščice, već duže vrijeme bio na meti uprave splitskog kluba. Požega je bivši svjetski prvak u parovima U-23 s nekadašnjim "zlatnim" dečkom Mertojaka Mihaelom Grivičićem, koji se nakon velikog doprinosa plasmanu Novih nada u Super HKL vratio u svoj matični klub, Zanatliju iz Slavonskog Broda.

Mertojak ulazi u utrku sa Zaprešićem i Zadrom

Uz Ivana Totića, Nikolu Mušu i Dimitra Dimitrovskog, u kadru Mertojaka su i Goran Žubrinić, Davor Zoković, Ljubomir Budić i Niko Dragičević, a moguće i Marko Jeličić, ako mu to dopusti zdravstveno stanje.

S takvim sastavom Mertojak može prihvatiti izazov utrke za prvaka u velikom tromeču sa Zaprešićem i Zadrom. I konkurenti su se pojačali, posebno igračima iz Slovenije. Zadar je doveo Aneja Krajnca iz Maribora, dok je Zaprešić posegnuo za Alešom Blažom iz Kranja.

Zaprešić je ostao bez svjetskog pojedinačnog prvaka Alena Kujundžića, koji je potpisao profesionalni ugovor za slavni Zerbst, no i dalje ostaje glavni favorit prvenstva. Ipak, znatno ojačani Mertojak i Zadar pokušat će mu pomrsiti račune, a ne treba zaboraviti ni Osijek, koji će u svojoj kuglani na Pampasu svima biti iznimno težak suparnik.

Težak raspored na startu sezone

Novo prvenstvo donosi velika očekivanja, a Mertojak sezonu otvara 19. rujna gostovanjem kod Velebita u Otočcu. Zanimljivo je da će splitska momčad već u prvom dijelu prvenstva gostovati i kod dva najveća rivala, Zaprešića i Zadra.

Prije toga slijedi mjesec dana odmora, a potom početak pripremnog razdoblja. Mertojak će formu testirati uoči prvenstva i nastupa na NBC kupu u Apatinu, gdje mora osvojiti medalju kako bi izborio novi, deseti plasman u Ligu prvaka.

Turnir za 20 godina kluba

Važan dio priprema bit će i turnir povodom obilježavanja 20 godina od osnivanja Mertojaka. Turnir će se održati 5. i 6. rujna, a uz domaćina će nastupiti Vardar iz Skopja, Posušje, za koje igraju hrvatski reprezentativci Pero i Ivan Petric, te splitski Poštar.

Sve upućuje na to da hrvatsko kuglanje čeka jedno od najuzbudljivijih prvenstava posljednjih godina. Mertojak je povukao velike poteze, doveo svjetsko zlato u Split i jasno poručio da se više ne zadovoljava ulogom pratitelja.