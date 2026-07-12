Svjetski znanstvenik i nobelovac posjetio Komižu

U Hrvatskoj boravi John Martinis, lanjski dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Našu je zemlju prvi i jedini put posjetio kao dvadesetogodišnjak, prije 48 godina, a danas dolazi kao priznati svjetski znanstvenik čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala - tehnologije koja iz temelja mijenja digitalnu budućnost čovječanstva.

Velikog znanstvenika domaćini su ukrcali na falkušu, drvenu tradicijsku ljepoticu. Šetnju po rivi nakon toga, američki, a opet i hrvatski nobelovac jedva je dočekao.

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- Izvrsna je, uistinu lijepa, ova šetnja Komižom je divna. Uživam u pogledu na luku i sve te brodove, kazao je John M. Martinis, prof. emeritus, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2025.

- Kuće su mi poznate, divno je napokon biti ovdje, prizori mi djeluju poznato jer sam vidjela fotografije ovog kraja. Sve je mnogo ljepše uživo nego na slikama, navela je supruga Jean Martinis.

Svjetski poznatog znanstvenika i suprugu u Komiži su s radošću dočekali, odveli ih na Biševo, istim onim morem koje su davno osvajali njegovi stari. U Modroj špilji uživao je Martinis u ljepoti i miru, prenosi HRT.

Ponose se Komižani svojim nobelovcem.

- Mogu vam reći da se ovdje uvijek cijenio čovjek koji je učio druge, kaže Naci Božanić iz Komiže.

- Komiža ima nobelovca! Kažem, je li ovo moguće, obistinila se ta moja slutnja da se to jednog dana mora dogoditi, da iz te pameti, iz tih sposobnosti nevjerojatnih da mora biti da će negdje se to dogoditi i dogodilo se, izjavio je prof. dr. sc. Joško Božanić, prof. emeritus, istraživač maritimne baštine.

Trenutak mira i samoće u kući iz koje su mu djed i otac pošli u Ameriku preplavio je emocijama velikoga fizičara.

- Nažalost, ne govorim hrvatski, ni inače mi jezici ne idu dobro. Ali, zanimljivo mi je i samo slušati ga jer ti su zvukovi nešto što prepoznajem iz djetinjstva. Moji roditelji povremeno su govorili hrvatski, baka i djed, drugi članovi obitelji, baš mi godi opet slušati te zvukove, kaže Martinis.

Otok Vis i Hrvatska Johna Martinisa dočekali su kako i priliči. Pokazali su mu antički Vis i franjevački samostan. U Splitu je primio počasni doktorat, a u Komiži povelju počasnoga građanina. Uz titule i veliku pažnju u srcu glasovitog znanstvenika ostat će ono najvažnije: sjećanja na toplu dobrodošlicu i ljepotu otoka.