Svjetski prvak i legenda njemačkog nogometa stigao na Poljud! Hajduk mu uručio poseban poklon

Veliko nogometno ime posjetilo je Poljud uoči sutrašnjeg ogleda Hajduka i Ajaxa. Legendarni njemački reprezentativac i svjetski prvak Lukas Podolski stigao je u Split, gdje je razgledao stadion i upoznao se s bogatom poviješću splitskog kluba.

Hajduk je vijest o dolasku slavnog nogometaša objavio na svojim društvenim mrežama, otkrivši kako su Lukasu Podolskom tom prilikom uručeni prigodni pokloni i članska iskaznica kluba. "Uoči sutrašnje utakmice s Ajaxom na Poljudu smo danas ugostili Lukasa Podolskog, koji je ovom prilikom razgledao naš stadion i pobliže se upoznao s bogatom poviješću Hajduka. Za uspomenu na posjet uručili smo mu prigodne poklone i člansku iskaznicu našeg Kluba. Hvala na posjetu, Lukas!", poručili su iz Hajduka.

Tko je zapravo Lukas Podolski?

Lukas Podolski (41) jedno je od najpoznatijih imena njemačkog nogometa posljednjih dvadesetak godina. Rođen je 1985. godine u Poljskoj, a nogometnu slavu stekao je nastupajući za njemačku reprezentaciju i neke od najvećih europskih klubova.

Tijekom bogate karijere nosio je dresove Kölna, Bayerna, Arsenala i Galatasaraya, a igrao je i u Japanu te Turskoj. Najveći uspjeh ostvario je 2014. godine, kada je s Njemačkom osvojio naslov svjetskog prvaka u Brazilu. Za njemačku reprezentaciju odigrao je čak 130 utakmica i postigao 49 pogodaka, čime je ostavio dubok trag u povijesti njemačkog nogometa.

Poznat po snažnom udarcu lijevom nogom, Podolski je tijekom karijere stekao veliku popularnost među nogometnim navijačima.