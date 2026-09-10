Svjetski mediji: Uhićena 11-godišnjakinja, sumnjiče je za ubojstvo 15-godišnjeg brata

Jedanaestogodišnja djevojčica uhićena je u američkoj saveznoj državi Oklahomi zbog sumnje da je vatrenim oružjem ubila svog 15-godišnjeg brata. Policija u Edmondu tereti je za ubojstvo drugog stupnja, a nakon uhićenja smještena je u ustanovu za maloljetnike, izvijestio je ABC News.

Djevojčica, čiji identitet zbog njezine dobi nije objavljen, uhićena je oko jedan sat ujutro.

„Svjesni smo da je ovo potresna situacija za obitelj. Naše su misli uz njih dok prolaze kroz ovu tragediju“, priopćila je policija, dodajući da neće objavljivati identitete djece uključene u slučaj.

Majka u trenutku pucnjave nije bila u kući. Istražiteljima je ispričala da ju je kći nazvala i rekla joj da je netko pucao u njezina 15-godišnjeg brata.

Prema snimci komunikacije hitnih službi koju je objavio Broadcastify, dječak je zadobio prostrijelnu ranu glave.

Istražitelji zasad nisu objavili što je prethodilo pucnjavi niti postoji li poznat motiv. Nije poznato ni kome je pripadalo oružje te na koji je način 11-godišnjakinja došla do njega.

Policijska istraga slučaja se nastavlja.