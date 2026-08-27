Svjetski "gitarist stoljeća" raspametio Trogir, a prava eksplozija strasti tek stiže u Kamerlengo

Prepuni Knežev dvor u Trogiru sinoć je uživao u nastupu jednog od najistaknutijih svjetskih gitarista Aniella Desideria, čijim je koncertom nastavljeno treće izdanje Festivala "Majstori gitare", dijela programa 56. Trogirskog kulturnog ljeta. Talijanski virtuoz, kojeg su tijekom karijere kritičari nazivali "genijem", "Orfejem gitare", "gitaristom stoljeća" i jednostavno – Il Fenomeno, trogirskoj je publici ponudio večer španjolske i mediteranske gitarske glazbe te pokazao zašto uživa takav status na svjetskoj sceni.

Od španjolskih klasika do opernih hitova

Na programu su bila djela Federica Morena Torrobe, Isaaca Albéniza, Enriquea Granadosa i Joaquima Malatsa, virtuozne obrade opernih tema Stephena Gossa te suita Koyunbaba Carla Domeniconija. Poseban dio koncerta bio je Gossov ciklus Verismo, inspiriran operama Puccinija, Mascagnija, Verdija i Rossinija, čije su poznate melodije ovom prilikom zazvučale u potpuno drukčijem, gitarističkom ruhu. Desiderio je prvi recital održao već kao osmogodišnjak, a tijekom karijere osvojio je čak 18 prvih nagrada na međunarodnim gitarističkim natjecanjima. Nastupao je u Carnegie Hallu u New Yorku, Palau de la Música u Barceloni, Minhenskog filharmoniji, Alte Oper u Frankfurtu i Berlinskoj filharmoniji, dok je njegovoj umjetničkoj karijeri dokumentarac posvetila i njemačka televizijska kuća ARD.

U petak stiže mlada Kaštelanka Paula Ćurić

Festival se nastavlja već u petak, 28. kolovoza u 20 sati, kada će u Kneževu dvoru nastupiti mlada kaštelanska gitaristica Paula Ćurić, jedna od najistaknutijih predstavnica nove generacije hrvatskih gitarista. Glazbeno obrazovanje započela je u Kaštelima i Splitu, a srednju glazbenu školu završila je u klasi profesora Maroja Brčića. Diplomirala je kod profesora Darka Petrinjaka na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega je obrazovanje nastavila na Kraljevskom konzervatoriju u Den Haagu u klasi profesora Zorana Dukića. Dobitnica je čak triju Rektorovih nagrada Sveučilišta u Zagrebu te Dekanove nagrade, a Zaklada Lončarić proglasila ju je najboljom studenticom gitare u akademskoj godini 2024./2025. Ulaz na njezin koncert je slobodan.

Za kraj – flamenco spektakl u Kuli Kamerlengo

Velika završnica Festivala "Majstori gitare" zakazana je za ponedjeljak, 31. kolovoza u 20 sati, kada se program seli u Kulu Kamerlengo. Tamo će publiku dočekati pravi flamenco spektakl. U Trogir stiže ugledni seviljski gitarist Eduardo Rebollar, zajedno s plesačima Yolandom Lorenzo i Manuelom del Lolom te flamenco pjevačem Antonijom Lópezom.

Gitara, ples i pjesma spojit će se kroz neke od najpoznatijih flamenco formi, među kojima su Bulerías, Tangos, Soleá, Soleá por Bulerías, Seguiriyas i Alegrías, a večer će završiti velikom zajedničkom fiestom. Rebollar pripada među cijenjene gitariste suvremene flamenco scene, tijekom karijere surađivao je s brojnim velikim imenima, bio finalist Bienala flamenca u Sevilli te član renomirane skupine La Cuadra de Sevilla. Uz njega će nastupiti Yolanda Lorenzo, predstavnica tradicionalne seviljske škole flamenco plesa, te nagrađivani predstavnici mlađe generacije Antonio López i Manuel del Lola.

Ulaznice za završni flamenco spektakl u Kuli Kamerlengo dostupne su putem sustava Entrio. Treće izdanje Festivala "Majstori gitare" tako nastavlja spajati velika međunarodna imena, mlade hrvatske glazbenike i autentični flamenco, sve u kulisama nekih od najatraktivnijih povijesnih prostora Trogira.