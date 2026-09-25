SVJETSKI DAN SRCA 2026. godine – Split, Brač, Sinj: „Ne propusti niti jedan otkucaj“

Svjetski dan srca obilježava se 29. rujna, ove godine dvadeset i šestu godinu zaredom, a u svrhu podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige o zdravlju srca.

Tim povodom Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s Klinikom za bolesti srca i krvnih žila KBC Split, Patronažnom službom Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije te Gradskim društvom Crvenog križa Split tradicionalno organiziraju javnozdravstvenu akciju, koja će se održati 29. rujna 2026. godine (utorak) u vremenu od 9:30 do 12:00 sati u Marmontovoj ulici (nasuprot trgovine Zara).

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana srca je „Ne propusti niti jedan otkucaj“, kako bi se upozorilo na činjenicu da ljudi diljem svijeta prerano umiru od kardiovaskularnih bolesti, uskraćujući sebi i svojim najmilijima dragocjene zajedničke trenutke.

Tom prigodom zainteresiranim građanima će se mjeriti krvni tlak, razina šećera u krvi, određivati opseg struka i indeks tjelesne mase (ITM). Uz zdravstvene savjete stručnjaka o zdravim stilovima života, volonteri Crvenog križa će pokaznim vježbama educirati građane o postupcima kardiopulmonalne reanimacije i uporabi automatskog vanjskog defibrilatora (AVD uređaja).

JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA NA BRAČU

Djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Ispostave Brač, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Supetar održati će javnozdravstvenu akciju mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi dana 29. rujna 2026. godine prema rasporedu:

Dračevica u vremenu 10:00 - 11:00 sati

Donji Humac u vremenu 11:30 - 12:30 sati

DANI OTVORENIH VRATA U SINJU

Djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Ispostave Sinj mjeriti će krvni tlak i razinu šećera u krvi u prostorijama Ispostave NZJZ SDŽ Sinj dana 29. rujna 2026. godine (utorak) od 10:00 do 12:00 sati.