Svjetski dan prevencije suicida uz 497 sukulenata u spomen na 497 izgubljenih života - Udruga Feniks i brojni volonteri šire poruku osnaživanja i empatije

Svjetski dan prevencije suicida obilježen je jutros u Splitu na poseban i emotivan način. Udruga Feniks Split, uz svoje volontere i suradnike, organizirala je akciju kojom su željeli podsjetiti da iza svake brojke stoji jedan život koji se nije uspio spasiti, a nijedan život ne zaslužuje zaborav.

U središtu ovogodišnjeg obilježavanja našli su se – sukulenti. Podijeljeno je 497 sukulenata, a svaki od njih nosi svoju simboliku. Predsjednica Udruge Feniks Split, Marina Vidović, istaknula je da je svaki sukulent spomen na jednu osobu koja je izgubila život zbog suicida.

Izbor biljke nije slučajan. Sukulenti su poznati po svojoj otpornosti i sposobnosti preživljavanja i u zahtjevnim uvjetima. Upravo zato postali su snažan simbol poruke koju Udruga Feniks želi poslati – otpornost se može graditi, a briga i podrška mogu nekome biti presudne.

„Sadeći ove iznimno otporne biljke i šireći poruke podrške s kontaktom Udruge Feniks šalje se poruka koliko moramo raditi na vlastitoj otpornosti, ali i ljubavi i brizi prema drugima“, poručila je Vidović.

Jutrošnje okupljanje imalo je još jednu posebno lijepu dimenziju. Uz odrasle volontere i suradnike Udruge Feniks, među najbrojnijim volonterima bili su djeca i mladi iz Osnovne škole Lučac i II. gimnazije – Split. Njihovo sudjelovanje ovoj je akciji dalo dodatnu težinu. Upravo mladi koji su danas pomagali u obilježavanju Svjetskog dana prevencije suicida svojim su sudjelovanjem poslali važnu poruku da se o mentalnom zdravlju treba govoriti otvoreno, bez stigme i straha. Sjajna je novost i pop-up psihološko savjetovalište u kojem su Splićani mogli besplatno dobiti priliku razgovarati o svojim problemima i dobiti stručno mišljenje, što je jedna od ključnih stavki njihova djelovanja i na čemu će se raditi i u budućnosti, posebno sa selidbom u novi prostor u Teslinoj 15.

497 biljaka danas je tako u Splitu postalo 497 malih podsjetnika na živote koji nisu zaboravljeni. Poruke podrške zasigurno su došle u prave ruke, a Udruga Feniks želi biti to svjetlo podrške koje potrebiti ljudi često ne vide. Njihove akcije i aktivnosti koje osnažuju mentalno zdravlje i pomažu osobama s psihičkim teškoćama možete pratiti na službenoj web stranici Udruge Feniks, kao i njihovim društvenim mrežama.