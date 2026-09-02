Svjetske modne zvijezde stigle u Makarsku: Kaia Gerber pozirala uz naše more, a fotografije su obišle svijet

Hrvatska obala ponovno je privukla pažnju svjetske modne scene. Francuska luksuzna modna kuća Givenchy novu kampanju za kolekciju jesen/zima 2026. snimila je u Makarskoj, a pred objektivom poznatog fotografa Juergena Tellera našle su se Eva Herzigova, Liu Wen i Kaia Gerber.

Kampanju je osmislila kreativna direktorica Givenchyja Sarah Burton koja je ovoga puta odmaknula od dosadašnjeg pristupa ženskim kolekcijama. Umjesto minimalističkog studija i neutralnih pozadina, odabrana je dalmatinska obala – stijene, more, beton, plaže, borova šuma i vanjski tuševi uz obalu.

Luksuzna moda u sirovom ambijentu

Makarski krajolik u kampanji nije tek dekoracija. Snažno mediteransko svjetlo, ogoljene stijene i intenzivno plavetnilo mora stvaraju kontrast precizno krojenim siluetama i luksuznim materijalima. Upravo zbog toga prostor postaje jednako važan kao odjeća i modeli.

Takav pristup dobro se uklapa u prepoznatljiv stil Juergena Tellera, njemačkog fotografa poznatog po sirovim, neposrednim i često namjerno neuglancanim fotografijama. Kadrovi ne djeluju poput klasičnih, strogo režiranih modnih kampanja, već ostavljaju spontan i gotovo dokumentaristički dojam.

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Poznata imena modne scene

Kaia Gerber, kći supermodela Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, u kampanji nosi svilenu košulju s dekonstruiranim ovratnikom, jaknu s reverznim remenom i hlače balon-kroja. Styling upotpunjuju kožni remen i Givenchyjeve Sculpt naušnice.

Eva Herzigova pozira u bodiju od viskoznog pletiva s izrezima, uz visoke kožne čizme Shark Pinch. Kineska manekenka Liu Wen nosi kožnu košulju na vezanje, odjevenu naopako, te traperice cocoon-kroja od sirovog trapera. Njezin izgled dodatno naglašavaju kožni remen, natikače Sliced Square i Sculpt naušnice.

U pojedinim materijalima navodi se da su u kampanji sudjelovale i manekenka Nyaduola Gabriel te francuska književnica i bivša odvjetnica Constance Debré. Njihovo sudjelovanje dodatno naglašava ideju različitih generacija, iskustava i osobnosti koje čine suvremenu Givenchyjevu viziju žene.

Zašto baš Makarska?

Odabir Makarske predstavlja vidljiv zaokret u odnosu na ranije kampanje pod vodstvom Sarah Burton, koje su uglavnom nastajale u studijskom okruženju. Dalmatinski krajolik omogućio je modnoj kući da kolekciju predstavi u prirodnom prostoru, gdje se stroge linije odjeće suprotstavljaju grubosti kamena, betona i mora.

Makarska se tako još jednom našla na karti velikih međunarodnih produkcija. Njezina kombinacija planine, mora, mediteranskog svjetla i prepoznatljivih obalnih prizora poslužila je kao snažna kulisa kampanji koja spaja svijet luksuzne mode s jednostavnom, sirovom atmosferom Jadrana.