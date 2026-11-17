Krešimir Markić, višestruki svjetski prvak u uzgoju ptica i predsjednik udruge koja stoji iza međunarodne izložbe OrniSinj, nastavlja nizati uspjehe na najvećim svjetskim natjecanjima. O njegovoj ljubavi prema pticama i impresivnim rezultatima na portalu Dalmacija Danas pisali smo još 2024. godine, a od tada je njegova kolekcija medalja postala još bogatija. Ipak, iza svakog odličja stoje godine strpljenja, svakodnevnog rada, velikih ulaganja i, kako sam priznaje, ponešto sreće.

S Markićem smo ponovno razgovarali o svjetskim odličjima, uspjesima uzgajivača iz Cetinske krajine, izazovima ovog zahtjevnog hobija, ali i budućnosti međunarodne izložbe OrniSinj, koja je postala prepoznatljivo okupljalište vrhunskih uzgajivača ptica.

Upornost, selekcija i faktor sreće

Od našeg posljednjeg razgovora Markić je osvojio brojne međunarodne medalje. Iako bi se na prvi pogled moglo zaključiti da je pronašao recept za uspjeh, ističe kako iza kontinuiranih rezultata stoji nekoliko važnih čimbenika.

„Svakako, bitna je upornost i rad, a i konstantna želja za natjecanjem u društvu najboljih, tu svakako spada i selekcija ptica, ali ponekad faktor sreće iznenadi ili razočara.”

Posebno uspješna bila je 2025. godina, kada se sa svjetskog prvenstva vratio s čak tri zlatne i dvije brončane medalje. Među njegovim najuspješnijim pticama tada su se istaknuli lugarini i vrduni, a zapažene rezultate ostvario je i s krstokljunima.

„Najveći uspjesi tada su bili lugarini i vrduni, uz njih sam i sa krstokljunima imao također uspjehe. Rezultat svakako godi i daje reputaciju kao uzgajivaču, šta je vrlo bitno u ovom hobiju. Bit u vrhu i ostat konstantan nije lagan posao.”

Uspjeh udruge temelji se na zajedničkom radu

Osim osobnih uspjeha, Markić je posebno ponosan na rezultate svoje udruge. Na ovogodišnjoj izložbi u Italiji njezini su članovi osvojili brojne medalje, a kao predsjednik udruge smatra da je ključ uspjeha u motivaciji i aktivnom sudjelovanju svih uzgajivača.

„Ja kao predsjednik udruge, možda će zvučat nasilno, ali nastojim motivirat članove udruge i praktički svojim primjeron im dajem do znanja da moraju stvarat i izlagat tice svi jer upravo takav pristup dovodi do uspjeha svih zajedno.”

Uzgajivači iz Cetinske krajine posljednjih su godina sve prepoznatljiviji na međunarodnoj sceni. Markić smatra da njihova snaga leži u ambiciji članova, ali i sve većim ulaganjima u kvalitetu uzgoja.

„Tajna uspjeha je ambicija članova koja me i privukla u Sinj, a svakako ulaganje u ptice koje iz godine u godinu raste u našoj udruzi.”

Od mladog ptića do svjetskog prvaka dug je put

Iza medalja i priznanja krije se posao koji traje tijekom cijele godine. Put od izlijeganja mladog ptića do nastupa na svjetskom prvenstvu zahtijeva mnogo znanja, vremena i svakodnevne brige. Markić ističe kako je samo izlijeganje zapravo najjednostavniji dio cijelog procesa.

„Mukotrpan i dug proces. Ja volim reć da je najlakše izleć ticu, a onda počinju pravi izazovi, od osamostaljenja pa do pripreme za izložbu. I napominjem, jako je bitan i faktor sreće u datom momentu.”

Njegova ljubav prema određenim vrstama ptica ne mijenja se godinama. I dalje je vjeran vrstama s kojima je ostvario neke od najvećih natjecateljskih uspjeha.

„Uzgajan već više godina lugarine, vrdune i krstokljune. I dalje onako za poseban gušt uzgajan malo žutih kanarinaca u izabelnoj i satenskoj mutaciji.”

Skup hobi u kojem zarada nije najvažnija

Uzgoj ptica na svjetskoj razini podrazumijeva i ozbiljna financijska ulaganja. Kvalitetne ptice, njihova prehrana, održavanje i pripreme za natjecanja zahtijevaju znatna sredstva, a Markić otvoreno priznaje da se u njegovu slučaju ne može govoriti o zaradi. Za njega ovaj hobi ima sasvim drugu vrijednost.

„O zaradi je teško pričat jer je bar u mom slučaju nema. Uvik više potrošin nego zaradin i to je činjenica. Da je skup hobi s godinama posta, sigurno da je, ali u mom slučaju meni je jedino važno da to djeluje ko neki ispušni ventil od svakodnevnice, a o zaradi nikad nisan ni razmišlja.”

OrniSinj okuplja priznate uzgajivače iz Hrvatske i inozemstva

Jedan od projekata na koji je Markić posebno ponosan jest međunarodna izložba OrniSinj. U Sinju je proteklog vikenda održano njezino 13. izdanje, a manifestacija je ponovno okupila uzgajivače i ljubitelje ptica te predstavila raznolikost vrsta i uzgojnih rezultata.

„Posjetitelji su imali priliku vidit europsku faunu, egzote i hibride sigurno na zavidnom nivou jer projekt OrniSinj ne okuplja samo ptice iz Hrvatske nego i iz inozemstva od niza priznatih uzgajivača europske i svjetske scene.”

Ipak, unatoč uspjesima i sve većem međunarodnom ugledu, jedan od izazova ostaje privlačenje mladih ljudi ovom hobiju. Još prije dvije godine Markić je upozoravao na nedostatak interesa među mlađim generacijama, a čini se da se situacija nije bitno promijenila. U udruzi se zato trude svakom novom članu pružiti podršku i približiti mu čari uzgoja i natjecanja.

„Držin da smo relativno mlada udruga. Mladi danas imaju neke druge orjentire i zanimacije, osobno mi je žaj radi toga, ali nastojimo mladog člana uvik uvest na najbolji način u ovu priču da se zainteresira i zavoli uzgoj i natjecanje i da dobije tu injekciju prestiža na samim natjecanjima.”

„Jedino mi je bitno da OrniSinj napreduje”

Markić je nekada bio nogometaš, a danas se može pohvaliti titulama višestrukog svjetskog prvaka u uzgoju ptica. Iako je iza njega niz velikih uspjeha, ne opterećuje se traženjem nekog konačnog priznanja koje bi predstavljalo krunu njegove karijere.

Umjesto toga, pogled mu je usmjeren prema budućnosti udruge i daljnjem razvoju OrniSinja. Upravo u tom projektu vidi najveći izazov i motivaciju za godine koje dolaze.

„Ne patin od nekih kruna karijere, ali definitivno kroz moj uzgoj jedino mi je bitno iz godine u godinu da projekt OrniSinj napreduje sve više te ću se trudit skupa sa svojin članovima da tako i bude jer jedina smo izlozba u Hrvatskoj toga tipa. Puno ulažemo i želin da to i ima svoje rezultate kako na nacionalnom nivou tako i na europskom i svjetskom.”